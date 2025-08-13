Ana Mena y Melyssa Pinto presumen de sus vacaciones con los hermanos Casas en El Salvador: cuerpazos al sol

Lo de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas no prosperó, pero quienes sí avanzan en sus respectivas relaciones son Mario y Óscar Casas, el primero con Meliyssa Pinto, ex concursante de Supervivientes y La isla de las tentaciones, y el segundo con Ana Mena, una de las artistas más importantes del panorama nacional y con más proyección fuera. Su primer verano del amor no solo lo están viviendo en Cantabria, un lugar muy especial para los Casas, también han viajado hasta El Salvador y han compartido imágenes desde allí.

Las vacaciones están siendo paradisíacas. En una de las imágenes compartidas por Mario, el actor aparece saliendo del lugar donde se hospedan luciendo espalda. Así, para cualquiera son buenos días. Por parte de su hermano, él también ha dejado momentos de sus vacaciones en redes, dejando ver que, en la aventura, también les acompaña su hermana Sheila, muy sonriente a pesar del mar de amores.

En cuanto a Melyssa y Ana Mena, ellas tampoco se han quedado atrás. La primera, este martes, escribió: "Hoy he amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de desos, y ha resultado ser un paraíso. Qué cosas da la vida, o el destino que te lleva a los lugares donde sabes que vas a estar bien", escribió junto a una foto desde el avión. También ha colgado un posado desde el lujoso alojamiento en el que se encuentran. Ana Mena, por su parte, se ha sumado a las publicaciones con una imagen en la que aparece muy relajada.

Las dos parejas resultaron ser toda una sorpresa en la crónica social y, aunque no presumen de su amor debido a la discrección con la que llevan su vida privada, en ningún momento lo han ocultado ni se han privado de disfrutar de planes de todos los tipos. Óscar ha apoyado a su chica en sus conciertos más importantes, como el espectador más importante entre el público, y Mario y Melyssa alborotan las redes con cada imagen que se difunde de ellos. La relación de Mario con Melyssa se conoció en marzo de este año, mientras que la de Óscar y Ana el verano del año pasado.