La foto de Mario Casas y Melyssa Pinto que revoluciona las redes: "Me parece heavy"

En las últimas horas una fotografía de Mario Casas y Melyssa Pinto está poniendo patas arriba redes sociales como X, el antiguo Twitter. El actor y la que fuera concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes salen desde hace unos meses, convirtiéndose en una de las parejas patrias de las que más se habla a pesar de la discrección con la que llevan su relación.

Los dos comparten vacaciones en Cantabria, donde los Casas tienen un refugio familiar en la localidad de Ajo, y allí ha sido donde unas fotos suyas se han hecho virales. Tonificados y muy cariñosos, ambos aparecen fundiéndose en un beso de película.

Porque tenemos idealizado a Mario Casas y nos cae muy bien Melyssa Pinto pero la pobre le ha pillado en una época en la que luce un poco Capitán Salami.



(Fotos GTRES) pic.twitter.com/PbkAMVd4Fc — Miss Kokoro (@KokoroMiss) August 1, 2025

Mario Casas y Melyssa Pinto en la portada de Diez Minutos. No, no se van a casar pero lo necesitamos TODO de esta relación y tenemos POCO. pic.twitter.com/8z82XaAdi5 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) July 16, 2025

Deseo todo lo mejor para Mellisa Pinto con Mario Casas. Ella es muy buena niña.

Tengo la intuición de que irá a #SvAllStar2025 pic.twitter.com/geRLSup8d5 — Lobi ? ???? (@c0n_ga) July 30, 2025

Sigue pareciéndome heavy que haya pasado de llorar por Tom Brusse a estar con Mario Casas https://t.co/WtdRK3OEWO — Pau ?? (@justbepau) August 1, 2025

Los últimos meses han sido entretenidos para los hermanos Casas, pues a la relación de Mario con Melyssa se suma la de Óscar con Ana Mena. Tan bien, en cambio, no les ha ido a Sheila y Álvaro Muñoz Escassi, que han roto tras la vuelta del jinete de Supervivientes.