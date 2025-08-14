Durante siete intensos meses, Álvaro Muñoz Escassi (51) y Sheila Casas (37) lograron posicionarse como una de la relaciones más consolidadas de la crónica social: todo eran muestras de cariño y afecto, incluso en público. Sin embargo, cuando el jinete regresó de Supervivientes, comunicaron que su noviazgo había finalizado. "Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento", aclararon a través de un comunicado que publicaron en redes.

Aunque en su ruptura no hablaron de terceras personas, este portal publicó hace unos días que, según fuentes cercanas, a Sheila le llegó la versión de que Álvaro habría tenido algo más que un simple tonteo con Laura Madrueño, la presentadora del programa de supervivencia.

En este contexto, este jueves han revelado desde Vamos a ver que el ex de María José Suárez está interesado en una mujer que no es la hermana de Mario y Óscar Casas. "Álvaro Muñoz Escassi ya está interesado en otra chica. Está centrado en otra mujer", han señalado, asegurando que para el jinete Sheila ya es "cosa del pasado".

A pesar de no desvelar el nombre de su nueva ilusión, desde el mencionado espacio han subrayado que todo parece ir sobre ruedas en lo que respecta a Álvaro y su nueva amiga especial. "Ya hay contacto, hay quedadas y hay cositas", han afirmado.

Hay que recordar que Álvaro y Sheila se conocieron en el plató de TardeAR, cuando ambos ficharon como tertulianos de Ana Rosa Quintana para acompañarla en las tardes, y la química entre ellos fue instantánea. Negaron su relación durante varias semanas, asegurando que solo eran amigos, pero no tuvieron más remedio que confirmar la evidencia a finales de 2024.