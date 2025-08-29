Raúl Prieto, el que fuera uno de los directores de Sálvame, ha vuelto a recuperar la ilusión tras su sonada ruptura con el arquitecto Joaquín Torres, un final de relación adelantado por Informalia. No ha sido nada planeado, pero parece que las cosas simplemente suceden. De ahí que esta misma semana hayamos podido ponerle cara a este "amigo especial" gracias a unas imágenes publicadas por la revista Lecturas. En ellas aparece Prieto, en Formentera, acompañado de esta persona especial. Nosotros sabemos quién es: se trata de un médico estético catalán que dirige su propia clínica y cuya presencia en redes sociales y en su página web no pasa desapercibida.

El lema que encabeza la carta de presentación de su centro resulta revelador: "Tu imagen dice quién eres". Y lo cierto es que su imagen es impecable. Se llama Juan Carlos Holguera y, en su clínica, promueve tratamientos personalizados para mejorar la apariencia física y reforzar la confianza personal de sus pacientes. En su portal digital se dirige a los visitantes con un mensaje que conecta directamente con las inseguridades cotidianas: "Esa pequeña arruga que cada día se ve más, esa cara tan cansada que te devuelve la mirada, esa piel que ya no se ve igual. Necesitas a alguien que entienda lo que necesitas y en quien tengas total confianza. Alguien que te ayude a sacar la mejor versión de ti mismo. Alguien que te escuche y te guíe".

Este discurso, acompañado de imágenes en las que él mismo aparece promocionando la clínica, ha cobrado mayor interés después de que su nombre comenzara a vincularse con el de Prieto. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente su acercamiento, pero las fotografías publicadas son bastante reveladoras: manos entrelazadas, una bolsa de playa compartida e incluso un gesto cariñoso de Raúl, colocando su mano por debajo de la cintura de Juan Carlos mientras ambos se adentran en el agua para darse un chapuzón. Como ya contamos, esta historia nació apenas unas semanas después de que Raúl Prieto y Joaquín Torres pusieran fin a su matrimonio, una ruptura adelantada por Informalia.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en Sanlúcar de Barrameda, hace tres veranos

Fue algo casual. Prieto decidió marcharse de vacaciones a Ibiza con un grupo de amigos y, entre el sol, la playa y la desconexión, todo lo demás surgió de manera natural. Fue precisamente Raúl quien decidió romper su matrimonio con Joaquín Torres: "Es cierta la noticia. Me dejó hace tres meses. La vida es así, tiene sus altos y bajos. Tiene malos momentos y hay que afrontar las cosas como vienen. El dolor es parte de la vida también. Que te deje tu pareja, a quien has querido tanto, no es nada fácil", explicó el arquitecto. Y entendemos que ahora, tras ver las imágenes junto a Juan Carlos y ponerle rostro, lo sea aún menos.

Raúl Prieto, en una fotografía de sus vacaciones. ¿Alguien ve al doctor?