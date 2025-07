Raúl Prieto pasa las vacaciones con amigos y sin Joaquín Torres: primer verano separados

El arquitecto Joaquín Torres y el responsable de magacines de Secuoya Studios, Raúl Prieto, han puesto punto final a su relación, tal y como adelantó Informalia hace varias semanas. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones, ni para confirmar ni para desmentir la información, pero los hechos no contradicen el relato; por el contrario, lo respaldan: Raúl pasa sus vacaciones con amigos y sin su marido.

No se les ha visto juntos ni ha habido interacción entre ambos en redes sociales y este verano están disfrutando de las vacaciones por separado.

Raúl Prieto y Joaquín Torres en Sanlúcar de Barrameda, hace tres veranos

Ambos llevan vidas completamente distintas. Raúl Prieto se encuentra en Ibiza, rodeado de amigos, en un ambiente relajado y festivo, tal como ha mostrado en sus publicaciones. Joaquín, por su parte, ha optado por un verano más familiar y tranquilo: se ha refugiado en sus hijos, en su círculo íntimo y, como siempre, en su trabajo, al que dedica cuerpo y alma desde hace años. Nada de fiestas; solo arquitectura y familia.

Su historia de amor fue una de las más sólidas y comentadas del mundo del corazón. Estuvieron juntos durante siete años y celebraron su boda por todo lo alto en mayo de 2022, rodeados de rostros conocidos como Terelu Campos, Rocío Carrasco o Carmen Borrego. Pero, como sucede en tantas ocasiones, el final no ha sido el esperado. La ruptura, según fuentes cercanas, ha sido amistosa. No ha habido escándalos ni terceras personas, pero sí un desgaste evidente, diferencias en su estilo de vida y una convivencia complicada tras el aparatoso accidente de moto que sufrió Joaquín hace año y medio. "Ellos se siguen queriendo, pero han entendido que era mejor así", afirma una persona del entorno.

Mientras Joaquín continúa centrado en sus proyectos y alejado de los focos, Raúl vuelve a disfrutar de su soltería junto a sus amigos. Hasta ahora, ninguno ha ofrecido declaraciones, pero no sería extraño que lo comentaran con naturalidad, tal como hicieron al inicio de su relación. Fue Raúl quien dio el primer paso. En aquel entonces, Joaquín estaba casado con Mercedes Rodríguez, madre de sus dos hijos, y aún no había hecho pública su homosexualidad. Según ha contado, en su entorno no era lo más adecuado. Sin embargo, tras conocer a Raúl y saber que él se había enamorado, decidió dejarlo todo y seguir su corazón. Junto al sevillano vivió algunos de sus años más felices, pero las diferencias de carácter y las discusiones constantes parecen haber puesto fin a una historia que empezó como un cuento.