El suyo fue uno de esos romances que atrajo la atención e hizo que los focos se giraran hacia ellos para iluminar su historia. Primero, con su amor y su noviazgo y después con su boda de ensueño, repleta de amigos famosos, en Sevilla, el 19 de mayo de 2023. Pero ahora, dos años después, parece que están viviendo una gran crisis. Al menos eso nos cuentan algunos de sus íntimos. Los rumores suenan desde hace meses, y ahora incluso nos aseguran que, por rachas, han vivido separados: el llamado "arquitecto de los famosos" (a su pesar), en la casa en la que residen sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Mercedes Rodríguez Parrizas. Raúl, el valorado director de importantes programas de televisión, en la vivienda que comparten en Madrid.

Lo cierto es que su relación nunca ha sido fácil. Se conocieron gracias al programa Sálvame —Raúl era el director y Joaquín llegó para hacer una sección sobre mansiones, como gran profesional que es—. En ese momento, él todavía estaba casado con la madre de sus dos hijos, Manuel y Álvaro, de la que no se separó hasta hace diez años. Cuando Joaquín conoció a Raúl ni siquiera había reconocido públicamente su homosexualidad. Sin embargo, el amor pudo más que todas las barreras autoimpuestas por Joaquín, y finalmente reconoció que estaba enamorado de Raúl. Así comenzó una historia de amor de libro.

Pero el arrastre emocional del arquitecto que se encargó de diseñar los hogares de personas tan conocidas como Cristiano Ronaldo, Penélope Cruz y Javier Bardem o Alejandro Sanz y el accidente de moto que estuvo a punto de costarle la vida a finales de 2023, hicieron que su relación se tambaleara. Joaquín tuvo que someterse a más de seis operaciones de cadera, pasar por interminables sesiones de rehabilitación y, aun así, nunca ha llegado a recuperarse del todo. A esto se sumaron la muerte de su madre —el pilar de su vida— y un litigio judicial con su hermano por la supuesta mala administración de la fortuna de su padre. Todo esto terminó por dinamitar su carácter. Raúl, enamoradísimo de él, no sabía cómo ayudarle, y eso deterioró mucho una historia de amor preciosa.

En ese momento, ellos mismos lo reconocieron. Incluso Joaquín concedió más de una entrevista y habló abiertamente del tema: "Lo estamos pasando mal como matrimonio", le dijo el arquitecto a Sonsoles Ónega. También confesó que se había ido a vivir a casa de sus hijos porque, según él, "no quería ser una carga para ellos". Su convivencia nunca ha sido fácil: Joaquín tiene un carácter intenso y Raúl es un perfeccionista de libro. "Discutimos mucho, pero nos queremos mucho", dijo Joaquín, dejando claro que las cosas no estaban bien entre ellos. Y ahora pasa algo similar. Nos dicen que no se trata de una ruptura, pero sí que hay un distanciamiento, provocado por todos los problemas que los rodean y porque, al parecer, son muy diferentes. De hecho, lo que antes eran continuas escapadas, fotos en redes y salidas con amigos, ahora ha desaparecido. Este mismo fin de semana, por ejemplo, Joaquín ha estado en Londres con su hijo —tal y como mostraba en Instagram— y Raúl, con unos amigos en el concierto de Bisbal.

Aun así, nos aseguran que ninguno de los dos ha hablado de ruptura, pero sí es cierto que se están dando su espacio e intentando reconectar después de unos meses complicados. Lo que está claro es que la relación está en un punto delicado y, aunque el amor sigue ahí, hay veces que no pueden con tanta presión. Ahora queda por ver si logran reconducir este momento o si la distancia se hace definitiva.