Raúl Prieto y Joaquín Torres coinciden en Ibiza después de su ruptura y esto es lo que sucede

Si hace unos días era Raúl Prieto quien se escapaba a Ibiza para pasar unas vacaciones con amigos, ahora ha sido Joaquín quien ha hecho lo mismo. "Mil gracias por los mejores días de este año, de lejos", escribía el arquitecto en una fotografía en la que aparecía junto a un grupo de amigos. Y, una vez más, sin rastro de Raúl, su todavía marido… Sí, en los papeles, porque, como contamos hace unas semanas, el responsable de magacines de Secuoya y el arquitecto de los famosos se han separado y, como es lógico, cada uno está intentando recuperar su vida de la mejor manera que puede.

Al parecer, Raúl ha encontrado consuelo en algunos amigos con los que ha estado en Ibiza, pero nada serio. "No está para relaciones. Lo ha pasado muy mal en los últimos meses con su ruptura. Ninguno de los dos quería romper, pero la convivencia era imposible", nos dicen. Y en gran parte, esa dificultad se debe al accidente de moto que sufrió el arquitecto, que le obligó a pasar por varias operaciones, rehabilitación, dolores y mucha, mucha terapia. A esto se sumó la pérdida de su madre y un mal carácter que, según nos cuentan, le nació a Joaquín y que Raúl no ha conseguido reconducir: "Había días que era imposible. Raúl ha hecho todo por ayudarle, pero no ha sido posible. Discutían muchísimo", nos confiesan.

Joaquín, como contamos hace unos días, hasta el momento se había refugiado en sus hijos, sus hermanos y algunos amigos, con los que ha decidido escaparse estos días a la isla ibicenca. Muchos de ellos los comparte —o los conoció— durante su matrimonio con Prieto, como es el caso de Belén Esteban o incluso directivos de diferentes televisiones y productoras. Ellos le han tendido una mano en estos difíciles momentos que está viviendo el arquitecto.

Durante estos días en Ibiza, Joaquín ha salido, ha hecho ejercicio, ha navegado y, seguro, se ha sentido a gusto, sin saber que muy cerca de él también estaba Raúl. Nos aseguran, eso sí, que no han coincidido.

Raúl Prieto y Joaquín Torres se conocieron en 2012 en el plató de Sálvame. Raúl, que ya trabajaba como director en Mediaset, coincidió con Joaquín cuando el arquitecto acudió con Cristina Tárrega para una sección sobre casas. Se cruzaron durante el directo y conectaron muy rápido. Al principio, ambos prefirieron mantener su amistad en secreto —él aún estaba casado con Mercedes Rodríguez y Raúl vivía otra relación—, pero pasados unos años comenzaron a ser vistos juntos en Madrid y, finalmente, hicieron pública su historia en 2017.

En 2022, Joaquín le propuso matrimonio a Raúl con un gesto muy romántico: se arrodilló y le puso un anillo. Al año siguiente, el 19 de mayo de 2023, se casaron en una ceremonia civil en la Casa de Pilatos, en Sevilla, un acto que acaparó todas las miradas y al que acudieron muchos rostros conocidos. Ahora, dos años después, su historia parece no tener solución.