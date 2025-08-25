Kiko Matamoros encuentra consuelo en sus nietos tras el fiasco de 'La familia de la tele' y su regreso a TEN: "Gracias a la vida"

Saltaron ilusionados a TVE pero la aventura solo les duró seis semanas y media. La familia de la tele emitió su último programa el miércoles 18 de junio y, tras un verano de incertidumbre sobrevolando sobre sus colaboradores, ya hemos sabido que Belén Esteban y María Patiño vuelven a TEN con un nuevo programa, No somos nadie, que también destacará por sus ausencias, especialmente la de Lydia Lozano y Chelo García-Cortes, dos pesos pesados del mítico Sálvame, a las que se suma la de Javi de Hoyos, presentador de D Corazón en La 1.

Quien sí dará el salto a TEN de nuevo será Kiko Matamoros, que este fin de semana se puso melancólico con un mensaje muy especial en redes: "Estoy orgulloso de mis nietos". Sobre Matías, el hijo mayor de Laura Matamoros y Benji Aparicio, que ya tiene 7 años y es todo un pequeño profesional del golf, señaló: "Es uno de los mejores jugadores de golf del mundo en su edad, acaba de quedar segundo en el Open de Venecia a un golpe del ganador, pero no pierde la alegría; celebra estar en la élite y en la pelea, se alegra con su amigo y rival encarnizado, Pietro, porque ha ganado en su casa".

Para Benji, que nació en 2021, también tuvo buenas palabras: "Es un gran seductor, un fabulador de imaginación desbordada. Si así lo quieren él y las circunstancias será un gran narrador. Los dos han hecho de mis días algo más alegres y con mejor sentido". Y sentenció, haciendo también referencia a su mujer, Marta López Álamo: "Tengo el privilegio de tener una mujer envidiable y unos padres de mis nietos de los que sentirme orgulloso y agradecido. ¡Gracias a la vida!".

Matamoros publicó este mensaje plenamente orgulloso de sus nietos y a días de volver a la batalla televisiva desde el canal de la TDT que ya acogió a los de Sálvame en el extinto Ni que fuéramos Shhh. Belén Esteban, como contamos, se tendrá que apretar el cinturón, pues sus jefes renegocian a la baja su contrato y su sueldo tras el final de La familia de la tele. Las cosas ya no son lo que eran.

Tras el fin de Sálvame en Telecinco en junio de 2023, llegó Sálvase quien pueda a Netflix y posteriormente Ni que fuéramos Shhh a TEN. Con el salto de sus rostros más emblemáticos a TVE, después llegó Tentáculos y Ni que fuéramos Tentáculos, el cual, presentado por Carlota Corredera y con Kiko Hernández como colaborador estrella, ha echado el telón de fondo para dar la bienvenida a No somos nadie.