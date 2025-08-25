Los apoyos de Tana Rivera tras el final de su relación de casi cuatro años con Manuel Vega

El pasado 7 de julio, Informalia lanzaba la exclusiva: Tana Rivera y Manuel Vega rompen su relación. Con esta noticia se confirmaba el fin del noviazgo entre la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el empresario sevillano, una historia que, durante casi cuatro años, fue el vínculo más duradero y serio de la joven hasta ahora. La otra confirmación llegó días después, cuando la propia Tana concedió una entrevista de varias páginas, que fue portada de Hola, ignorando por completo la existencia de la persona con la que había compartido casi cuatro años de amor.

A sus 25 años, Tana Rivera ha intentado mantener una vida lo más discreta posible, pese a que nació bajo los focos. Ser hija de personajes públicos como Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera ha dificultado su anhelo de privacidad. Este año, sin embargo, Tana dio un paso hacia el foco mediático al conceder algunas entrevistas, en las que se mostró natural, nerviosa pero cercana, y respondió con sinceridad a las preguntas de los periodistas. Su relación con Manuel Vega la paseó en celebraciones, actos públicos y redes sociales, no se puede decir que fuera oculta o que la mantuviera siempre en la más estricta intimidad.

La ruptura la avanzamos en este digital y se confirmó a mediados de julio con ese silencio en Hola. Fue una separación discreta, sin comunicados ni dramatismos, simplemente cada uno siguió su camino. El distanciamiento fue notorio. Este verano, aunque repleto de planes, ha sido algo agridulce para ella.

Afortunadamente, ha estado rodeada de apoyos fundamentales. Entre ellos, destaca su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y su pareja, Narcís Rebollo, con quienes viajó a Ibiza. Su relación con Narcís es excelente, y en estos días complejos se ha reforzado aún más el vínculo familiar. También ha disfrutado de escapadas con amigas, así como momentos tranquilos en Madrid, ciudad que ha visitado durante sus vacaciones, ya que actualmente reside en Sevilla.

Precisamente en Sevilla ha encontrado una rutina laboral y personal estable. Allí trabaja en una empresa de organización de eventos, una ocupación que la apasiona y que le ha permitido establecerse cerca de su padre, Francisco Rivera, su mujer Lourdes Montes y sus hermanos pequeños. Uno de ellos, el más pequeño, ha sido su mejor consuelo durante este verano.

Se trata de Nicolás, de apenas cuatro meses, con quien Tana ha demostrado tener una conexión muy especial. En una de sus pocas declaraciones personales, admitía entre risas que es una auténtica "locura" lo mucho que se pelean en casa por coger al bebé: "Yo soy súper de niños pequeños y estoy feliz con mi hermano. Cada vez que llego a casa y le cojo, todos me dicen '¿me lo dejas?', y yo '¡no, que acabo de llegar, que lo quiero yo!'".

Otro gran pilar en este proceso han sido sus amigas. Aunque la mayoría de su círculo más íntimo es anónimo —compañeras de colegio o amigas de toda la vida del entorno familiar—, Tana también mantiene amistades con personas conocidas del panorama social. Victoria Federica, con quien la une una amistad desde la infancia, ha sido uno de sus grandes apoyos. A través de ella, también ha entablado relación con figuras como María García de Jaime, Tomás Páramo y Roca Rey.

Este año, además, ha estado muy unida a Nat Cebrián y Rochi Laffón, dos amigas fundamentales en el proceso de creación de su reciente colección de moda. Por otro lado, Isabel Forner, amiga de toda la vida, ha sido otra presencia constante en su verano, compartiendo desde cenas hasta escapadas.

Mientras tanto, Manuel Vega ha seguido un camino similar: refugiarse en su círculo cercano, desde el cual nos informaron de que no había sido una infidelidad el motivo por el que Tana finalizó la relación, como publicamos. El empresario ha decidido volcarse en su trabajo y viajar. Pasó unos días en Formentera junto a sus hermanos, y más tarde alternó estancias en Sevilla, Marbella y El Palmar (Cádiz). Como ya avanzamos en su día, la ruptura fue iniciativa de Tana, algo que ha dejado a Vega profundamente afectado. Tanto es así que, como ya explicamos, está recibiendo ayuda psicológica para superar esta etapa.

Las diferencias entre sus estilos de vida fueron el factor clave que precipitó la separación. Mientras que Manuel vive ligado a la noche debido a su profesión como empresario de locales nocturnos, Tana prefiere la tranquilidad del día. Madruga para trabajar en oficina y lleva un estilo de vida alejado de las fiestas, lo que hizo que sus rutinas resultaran incompatibles.