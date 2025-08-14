Las reacciones de Tana Rivera y Victoria Federica a la guerra entre Morante de la Puebla y Roca Rey

En los últimos días, en el mundo taurino no solo ha generado titulares la cornada que Morante de la Puebla sufrió el domingo en Pontevedra. Un día antes de la cogida, el diestro se vio las caras en la plaza de El Puerto de Santa María con Andrés Roca Rey, el amigo de Victoria Federica, y hubo un pique entre los dos que generó un aluvión de comentarios.

Todo se desató cuando Morante de la Puebla le reprochó a al torero peruano haberle hecho un quite mientras estaba toreando. "Maestro, fúmese un purito despacito", le respondió el propio Roca Rey, según señalan medios taurinos.

La guerra y la tensión estaban servidas, aunque las aguas se calmaron cuando acabó la corrida y Roca Rey se acercó al otro torero a estrecharle la mano. Debido a sus faenas, los dos salieron por la puerta grande y la salida se inmortalizó en imágenes muy representativas para el mundo taurino, ya que son los dos grandes estandartes actuales.

Y una de esas imágenes fue la que rescató Roca Rey en su perfil de Instagram a raíz de que Morante de la Puebla, que recibió el alta este lunes, sufriera la preocupante cornada del domingo: "Fuerza", escribió el diestro de 28 años. En el muro de los comentarios, contó tanto con las respuestas de Victoria Federica y Tana Rivera, dos grandes aficionadas taurinas que incluso protagonizaron, en años diferentes, el cartel de la Feria de San Isidro de Madrid.

Las dos, especialmente la primera, son grandes amigas de Roca Rey. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar le dejó a su amigo unos aplausos tras su gesto de apoyo a Morante de la Puebla, mientras que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo le comentó: "Gran torero, mejor persona".