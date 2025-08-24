Lara Dibildos se derrite de amor por su hijo Fran en su 27 cumpleaños: "Suerte de ser tu madre"

Lara Dibildos (53) está de celebración en casa, y es que su hijo mayor, Fran, dio 27 vueltas al sol este sábado, y su madre no podía dejar pasar la oportunidad de mostrar lo orgullosa que está de su primogénito.

"Muchas felicidades para ti, pero también para mí, por tener la suerte de ser tu madre. Eres un luchador con un corazón inmenso, que has sabido echarle humor a la vida (con lo difícil que te lo ha puesto a veces...) y hacernos felices a los que estamos a tu lado", escribió pletórica la actriz y presentadora en sus redes. "Por eso, te deseo a ti, que tanto te lo mereces, que seas muy feliz en estos 27 añazos que cumples. Te quiero con toda mi alma", añadió.

La ex de Álvaro Muñoz Escassi también ha compartido dos instantáneas en las que aparece radiante junto a su hijo, nacido de su matrimonio con Fran Murcia, del que se separó en 2001. Fran hijo vive en Estados Unidos donde está desarrollando su carrera como jugador profesional de baloncesto, pasión que heredó de su padre, y a la que su altura —mide dos metros—, le viene como anillo al dedo. En España, ha debutado en el equipo de baloncesto de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Por su parte, Lara tiene otro hijo, Álvaro, de 18 años, fruto de su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, con quien mantuvo un breve romance a comienzos de los 2000. Aunque su historia de amor no perduró, ambos han conservado una relación cordial y llena de respeto. Son como una familia y el cariño que se profesan es inmenso: tanto que Dibildos recibió a la hija del jinete como una más de la familia, incluso después de que su relación terminara. Actualmente, la actriz está volcada de lleno en su faceta como productora de teatro con la obra Santa Lola, protagonizada por su amiga del alma, Terelu Campos.