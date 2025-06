Álvaro Muñoz Escassi se rompe por Lara Dibildos: "No la puedo querer y necesitar más"

Hay rupturas que dejan un sabor más dulce que amargo. Así lo demuestran Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos, que, tras romper en 2007 tras una infidelidad por parte del jinete, han trabajado en cuidar su amistad por el bien de su hijo, Álvaro. Hace unos días, la actriz lo defendió de Sonia Ferrer después de que esta afirmara que, a ser posible, era preferible no tener al andaluz "como enemigo". "Él no es una persona rencorosa ni vengativa, cuando alguien le hace daño o no le funciona en su vida, le saca de su vida", expresó la hija de Laura Valenzuela. Este jueves, fue Escassi quien tuvo buenas palabras para ella.

La presentadora intervino el pasado domingo en Conexión Honduras junto a su hijo para animar al actual novio de Sheila Casas en el concurso, algo que hizo que el participante estallara en lágrimas. Y es que la intérprete le trasladó lo orgullosa que se sentía de él y de la madurez que había ganado en el reality. Estas palabras cargaron las pilas del concursante. "Lara siempre piensa bien de todo el mundo", expresó este jueves tras ser preguntado por Jorge Javier Vázquez.

"Es uno de los pilares de mi vida. Es superimportante en mi vida. Siempre ha estado y es la madre de mi hijo. Está para absolutamente todo, como amiga, como la madre de mi hijo, de mi hija [Anna Barrachina], la mía... Siempre tiene una sonrisa, siempre quiere estar, siempre te ayuda... Es honesta, buena, simpática, cariñosa, amable, cordial, es todo", afirmó, emocionado.

El ex de Hiba Abouk definió a la madre de su hijo Álvaro como alguien difícil de encontrar. "Es como tener una ventaja sobre el resto de personas del mundo por tener una Lara. Hay que poner una Lara en la vida de cada uno para encontrar la felicidad", añadió. "No la puedo querer más, no la puedo necesitar más en mi vida como la necesito. Ojalá siempre esté conmigo", zanjó.

Tras estas palabras, Escassi fue salvado por la audiencia y se clasificó para la final junto a Montoya, Anita Williams y Borja González. "Si no me está viendo la mato", le dijo el jinete al presentador sobre Dibildos. En esta dura aventura, no puede sentirse más agradecido.