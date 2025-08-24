Sol, pádel y visita a la academia de Rafa Nadal: así disfruta Eva Longoria de su verano en Mallorca

Las Islas Baleares se han consolidado como uno de los destinos VIP para exprimir al máximo el verano, y también como una auténtica pasarela de famosos en esta época estival. La última en aterrizar en Mallorca ha sido Eva Longoria (50), que se ha dejado ver disfrutando de una tarde de deporte, sol y diversión en la academia de tenis de Rafa Nadal.

Eva Longoria

"Qué alegría recibir a grandes amigas en la academia... Con muchas ganas de volver a vernos en una nueva edición de la Copa Hexágono", ha compartido la academia en Instagram junto a un carrusel de fotos en el que aparece la actriz estadounidense y Maribel Nadal, hermana del tenista.

Maribel Nadal y Eva Longoria

A la actriz de Mujeres desesperadas le encanta pasar largas temporadas en España. De hecho, en 2024 adquirió una lujosa propiedad en la Milla de Oro de la Costa del Sol, en Marbella, donde se trasladó junto a su familia, combinando su vida entre esta residencia, su casa en Los Ángeles y el país natal de su marido, el empresario mexicano José Antonio Bastón. Ahora, Longoria se encuentra en Mallorca rodando The Last Sunrise, la nueva película de Amazon Prime que llegará a la plataforma el próximo año.