La política migratoria del presidente estadounidense está siendo objeto de cientos de críticas en medios de comunicación y redes sociales. Las últimas noticias señalan que los métodos del gobierno se han endurecido y son muchos los rostros conocidos que han dado la cara en redes sociales para denunciarlo, como Eva Longoria. La actriz y productora, que abandonó Estados Unidos y se instaló en Madrid tras la toma de posesión de Donald Trump, ha mostrado su angustia y terror por todas las víctimas de esta 'criba' presidencial: "No me puedo creer lo que está pasando en Texas, en Los Ángeles, en todo el país. Es inhumano, es difícil de ver", ha dicho sin poder contener el llanto.

En un vídeo que ha compartido a través de las redes sociales, la protagonista de Mujeres Desesperadas o Tierra de Mujeres expone la complicada situación: "Nadie quiere criminales en su país, estamos de acuerdo, pero no es esto lo que está pasando". Afirma que las redadas a los inmigrantes están teniendo lugar "en fiestas de cumpleaños, en graduaciones escolares, en el supermercado" y defiende a todos estos inmigrantes que contribuyen como cualquier ciudadano a la economía de Estados Unidos: "Esas personas no son criminales. Es gente que nos da de comer, que nos cuida, que cuida de nuestras familias, de nuestras comunidades. Esta gente lleva 25 años esperando a conseguir la ciudadanía. No podemos negarles su humanidad", dice entre lágrimas.

Longoria, casada con el productor Pepe Bastón y madre de un hijo, se muestra muy sorprendida por la inactividad de los colectivos y el apoyo a las deportaciones y pide al mundo entero que se informe bien de lo que está ocurriendo en Estados Unidos: "Esperaba que la gente fuera más empática. Hay que ser más humanos", reclama.

Afirma, además, que muchos niños están siendo separados de sus padres e internados en centros de inmigración e invita a alzar la voz para detener esta situación: "Protestamos porque hay padres y madres que están siendo separados de sus hijos, protestamos porque hay menores retenidos en centros de detención con otros adultos. Es gente que paga impuestos, que son parte de nuestra comunidad desde hace años", lamenta.