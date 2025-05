El hijo de Eva Longoria no entiende la fama de su madre: "¿Por qué todo el mundo te conoce?"

Cannes no es solo cine, lujo y glamour: este fin de semana se vio otra faceta de una de las actrices que visitan el certamen, la famosísima Eva Longoria, protagonista de aquella inolvidable Desperate housewives, Mujeres desesperadas en España, aquella serie que arrasó en todo el planeta entre 2004 y 2012 y que, todo parece indicar, va a regresar con un reboot. Pero claro, no todas las generaciones recuerdan el fenómeno que hizo famosas a Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Nicollette Sheridan y la propia Eva Longoria.

La actriz no es solo una estrella de cine, sino una madre que equilibra la vida pública con la crianza de su hijo. Y aunque Santiago aún no comprende del todo la fama de su madre, su reacción sincera ha conquistado el corazón del público, recordando que, detrás del glamour, hay una familia como cualquier otra. Eva Longoria ha vuelto a acaparar flashes en el Festival de Cannes. La estadounidense ha pisado la alfombra roja en dos ocasiones este año: una para la proyección de Mission imposible: sentencia final y otra para The Phoenician Scheme. Como de costumbre, su elegancia y presencia no pasaron desapercibidas. Sin embargo, fue un momento mucho más íntimo el que verdaderamente captó la atención de los medios y los asistentes.

Durante un evento organizado por la marca Nespresso el pasado domingo, Longoria apareció acompañada por su esposo, el empresario José Bastón, y su hijo Santiago, de tan solo seis años. La aparición del pequeño se convirtió en uno de los momentos más entrañables del festival, gracias a su reacción espontánea ante el protagonismo mediático de su madre. Mientras los fotógrafos se agolpaban para capturar imágenes de la actriz durante el photocall, Santiago, visiblemente incómodo por la atención desmedida, manifestó su desconcierto.

"¿Por qué todo el mundo te conoce?", preguntó con genuina sorpresa, antes de añadir con un tono ligeramente molesto: "¡Todo el mundo conoce a mi mamá! ¡Dejen de tomarle fotos a mi mamá!". Este no fue el único gesto del niño que despertó sonrisas entre los presentes. Horas antes, durante un paseo familiar por las calles soleadas de Cannes, los paparazi volvieron a hacer acto de presencia. Al verse rodeado por cámaras y flashes, el pequeño Santiago reaccionó con firmeza: "¡Ok, que todo el mundo se detenga!".

Aunque la escena provocó risas entre los fotógrafos, dejó en evidencia lo abrumadora que puede resultar la fama para un niño. Las redes sociales no tardaron en comentar la situación. Algunos usuarios se preguntaron por qué Eva Longoria y su esposo no han explicado claramente a su hijo el nivel de popularidad que rodea a su madre. A pesar de que la actriz suele compartir tiernos momentos con Santiago en sus redes sociales, las apariciones públicas del niño junto a ella son escasas. En entrevistas recientes, Longoria ha sido sincera sobre cómo la maternidad ha influido en sus decisiones profesionales. "Siempre me pregunto si Santiago estaría orgulloso de algo que hago o si se sentiría avergonzado", confesó. "Incluso con sesiones de fotos antiguas y sexys, pienso: 'Dios mío, un día verá esto'".

#SantiagoEnrique #FestivalDeCannes #Cannes2025 #Croisette #familytime ? son original - Bestimage @bestimagevideo Promenade de star… et maman avant tout ???? En balade détendue sur la Croisette, Eva Longoria @Eva Longoria profite du soleil cannois aux côtés de son fils, Santiago Enrique, 6 ans. Mais après quelques pas au milieu de la foule et des caméras, Santiago, avec tout le sérieux du monde, lance un catégorique : « Everybody stop! » ? Un instant aussi spontané que savoureux, où l'élégance laisse place à la tendresse — et à un petit chef de file plein de caractère. À Cannes, parfois, ce sont les enfants qui volent la vedette. #EvaLongoria