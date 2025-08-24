Cayetano Rivera reaparece en los ruedos en su verano más complicado: regreso triunfal tras su drama con la Policía

Cayetano Rivera comenzó su verano mal pie. Primero rompió con su novia, María Cerqueira, y unas semanas después protagonizó un fuerte encontronazo con la Policía en una hamburguesería del centro de Madrid, que le llevó a pasar una noche en el calabozo. Este cúmulo de cosas hizo que el torero decidiera apartarse temporalmente de los ruedos durante dos meses. Sin embargo, este sábado reapareció en la Plaza de Toros de Tomelloso, donde salió por la puerta grande y demostró que sigue en plena forma física, pese a los altibajos de las últimas semanas.

El diestro, que cumple 49 años el próximo 13 de enero, comunicó que regresaba a los ruedos hace tan solo cuatro días. "Hola a todos. Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", anunció en sus redes el pasado 20 de agosto.

Y este sábado, el hijo de Paquirri compartió cartel con David Fandila, 'El Fandi', y Antonio Linares, y los tres lograron salir por la puerta grande a hombros. Cayetano se llevó incluso dos orejas y abandonó la plaza pletórico, arropado por el cariño del público. A su llegada, confesó a los medios que estaba "muy contento" y prefirió no entrar en detalles sobre su reciente drama policial.

En los últimos meses, el padre de Lucía Rivera ha estado muy ausente y, según aseguraban quienes le rodean, especialmente cabizbajo. Además, este es su último verano en los ruedos, después de que en noviembre de 2024 anunciara oficialmente su despedida.

El reciente episodio policial ha marcado un antes y un después para el diestro: fue detenido en plena calle, trasladado a comisaría y pasó la noche en un calabozo. Según el atestado policial, los agentes tuvieron que reducirlo por su actitud "agresiva", algo que él niega rotundamente. Rivera ha interpuesto una demanda por abuso de autoridad y lesiones, que actualmente se encuentra en trámite.

Acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad

Posteriormente a su detención y la noche que pasó en el calabozo de la comisaría de Centro de Madrid, Cayetano presentó una denuncia por lo que dice que fue una detención ilegal, alegando que la actuación del cuerpo policial fue desproporcionada y que sufrió lesiones durante lo ocurrido. El ex de Eva González fue acusado de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, que acudieron después de que el hermano de Fran Rivera protagonizara un altercado con empleados del establecimiento.