Isa Pantoja y Asraf Beno hacen las maletas y ponen rumbo a Marruecos para celebrar el cumple mes de su pequeño Cairo: "Dos meses de vida y ya todo un viajero"

Ha sido un verano especialmente dulce para Isa Pantoja y Asraf Beno desde que dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, el pequeño Cairo, el pasado 22 de junio. Desde entonces, los baberos y los cambios de pañal se han convertido en protagonistas de su rutina, junto con alguna que otra noche en vela. Lo importante es que la hija de Isabel Pantoja se encuentra mucho más animada tras un postparto complicado y ha decidido hacer las maletas y poner rumbo a Marruecos, el país natal del padre de su bebé, para que Cairo conozca a su familia paterna.

"Dos meses de vida y ya todo un viajero", ha compartido la prima de Anabel Pantoja en sus redes junto a un carrusel de fotos del viaje.

La hermana de Kiko Rivera está totalmente volcada en su nueva maternidad, hasta el punto de que no deja de compartir cada logro de su bebé. En esta escapada, el matrimonio ha aprovechado para visitar a la familia en Larache, una localidad marroquí: "Tu primera escapada ha sido Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño", ha relatado Isa en una foto a modo de diario.

Cairo cumplió este pasado viernes 22 de agosto dos meses de vida, y sus padres lo celebraron con una magdalena y una velita. "Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", se derretía la hija de la tonadillera en redes.