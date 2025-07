Isa Pantoja (29 años) confiesa cómo se siente con su cuerpo tras dar a luz al pequeño Cairo: "A veces lloro y luego me río..."

La hija de Isabel Pantoja —ajena, por ahora, a la reciente aparición de su madre en la nueva lista de morosos de Hacienda— se estrenó como mamá de dos el pasado 22 de junio. El pequeño Cairo es el primer hijo en común de Isa y Asraf Beno, con quien se dio el "sí, quiero" en octubre de 2023. Desde entonces, está volcada de lleno en su nueva maternidad. En estas últimas semanas, ha ido compartiendo pequeñas pinceladas sobre cómo está viviendo esta etapa, e incluso ha confesado algunos de sus nuevos miedos.

"Cogí 11 kilos durante el embarazo", ha contado este viernes en una historia de Instagram con su bebé en brazos. "Antes de que el peque se despierte, os voy a contar cómo llevo el posparto. Estoy usando las rodillas para sujetar el teléfono, es increíble la cantidad de habilidades que una madre aprende durante el embarazo. Me acuerdo que, si se me caía algo, lo cogía con el pie para no tener que agacharme, y ahora con el bebé sigo haciendo lo mismo. Lo hago todo con una mano, es una locura", seguía diciendo. Sobre cómo va con su nueva talla tras el embarazo ha añadido: "Me quedan por perder 5 kilos, pero a este ritmo creo que lo bajaré súper rápido porque, no sé vosotros, pero nosotros casi no comemos. A veces decimos 'vamos a aprovechar para comer', pero al final no, porque estamos recogiendo la casa, poniendo lavadoras... Lo dejamos en segundo plano. Y cuando me da ansiedad, termino comiendo menos. El lunes me pesaré a ver qué tal, ya os contaré".

Isa Pantoja y el pequeño Cairo

Y es que la prima de Anabel Pantoja no puede estar más feliz. No para de compartir instantáneas del benjamín de la familia. No cabe la duda de que se le cae la baba con su bebé en brazos y está disfrutando al máximo de estas primeras semanas siendo una familia de cuatro.

También ha compartido cómo está llevando la rutina y esos viajes al hospital con el pequeñín: "Soy súper exagerada cuando me ponen la vía. Me pongo a sudar, me pongo mal… pero fue todo muy rápido. Ella se encargó del embarazo, de la revisión que tengo el mes que viene y de todo lo que haga falta. La verdad es que volver al hospital me dio mucha emoción, porque también me encontré con mi matrona. Fue como revivir todos esos momentos de los controles, los monitores...", ha confesado. Al parecer la hermana de Kiko Rivera se le está haciendo un poco cuesta arriba el postparto: "Lloro con facilidad. Poco a poco. A veces lloro y luego me río, todo a la vez", se ha sincerado. De estos bajones emocionales ya habló hace unos días: "Los bajones me dan por la noche y ahora es que no puedo ni dormir. Le miro y hace los mismos movimientos... ¿En qué momento han pasado nueve meses?", reflexionó en sus primeras noches en vela con su recién nacido.

Isa Pantoja, el pequeño Cairo y Asraf Beno