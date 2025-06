Isa Pantoja confiesa cómo son las noches en vela con su bebé Cairo: "Me dan bajones y no puedo ni dormir"

Isa Pantoja (29) está viviendo una auténtica montaña rusa emocional. Y no es para menos. La hija de la tonadillera —ajena por el momento a la aparición de su madre en la nueva lista de morosos de Hacienda— se estrenó como mamá de dos el pasado domingo 22 de junio. Desde entonces, el pequeño Cairo le está regalando tanto alegrías como momentos de nostalgia a partes iguales.

"Estoy viendo vídeos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo. No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos", ha contado en sus stories.

Isa Pantoja y Asraf Beno dieron la bienvenida al pequeño Cairo el pasado 22 de junio

A la prima de Anabel Pantoja se le están haciendo algo intensos estos primeros días: "Los bajones me dan por la noche y ahora es que no puedo ni dormir. Le miro y hace los mismos movimientos... ¿En qué momento han pasado nueve meses?", ha reflexionado.

Y ha terminado confesando: "Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero".

Hace unos días, Asraf Beno abría el álbum familiar en sus primeros días como papá primerizo, embelesadísimo por su bebé Cairo.

Asraf Beno y su bebé Cairo