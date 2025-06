Han pasado cuatro días desde que la hija de Isabel Pantoja diera a luz a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Asraf Beno. El pequeño, al que han llamado Cairo, ha colmado de felicidad a sus padres, que están "felices pero agotados", como ellos mismos comentaron este martes a las puertas del hospital. La familia se adapta a las nuevas rutinas con uno más en la casa y no está siendo fácil, especialmente para la mamá, que ha confesado el vaivén de emociones que la embarga: "Han sido días de altos y bajos".

Un estado perfectamente normal en los días posteriores al parto y que está causado por la fluctuación de las hormonas. Los efectos son distintos para cada mujer e Isa Pi ha confesado que todavía no se acostumbra a tener a su hijo en brazos: "Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido tan, pero tan feliz, que no estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo. Es más, no puedo ver fotos embarazada ni ecos, ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía".

La tertuliana asegura que ese extraño sentimiento va perdiendo fuerza y ella intenta centrarse en esta nueva realidad, en la que tiene que 'compartir' a su bebé con el resto de la familia: "Ahora estoy más tranquila y ese sentimiento por suerte cada vez es menor porque ahora es otra etapa aunque no seamos uno solo. Y también quiero acostumbrarme a eso". Y añade: "Saber que él está conmigo de otra forma y que puedo abrazarlo y achucharlo las veces que quiera".

Isa está viviendo estos primeros días de manera íntima. Solo su círculo más cercano conoce al bebé porque ella misma ha pedido a muchos otros familiares y amigos que le den espacio durante unos días. Así lo ha desvelado su prima Anabel Pantoja: "No conozco al niño porque mi prima me ha pedido un poco de tiempo, necesita estar tranquila y es normal, yo también lo hice cuando di a luz", ha dicho recién llegada a Sevilla.