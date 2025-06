Isa Pantoja se sincera sobre su difícil posparto: "No quiero estar así, quiero estar feliz siempre"

Isa Pantoja atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida desde que el pasado 22 de junio diera la bienvenida a su segundo hijo, Cairo, el primero en común con su marido, Asraf Beno. Desde entonces, está plenamente dedicada a su maternidad, aunque los primeros días están siendo una montaña rusa. Ella misma lo ha contado en su perfil de Instagram, donde se ha sincerado sobre el posparto. Eso sí, ni una mención a las ausencias de su hermano y de su madre, Isabel Pantoja, en los últimos días. Tampoco a la incursión de la tonadillera en la lista de morosos de Hacienda.

La influencer ha contado que en solo una semana ha pasado por marcados cambios de humor. "Nunca pensé que me pasaría esto. Por lo menos, estos siete días es lo que estoy experimentando. Tengo una felicidad increíble. Miro a mi familia y soy superfeliz... Quizás, de lo bonito que es, me sale llorar. Luego, tengo los momentos de bajón en los que también lloro", ha avanzado.

La prima de Anabel Pantoja no se quita de la cabeza su embarazo: "No he podido desinstalar la aplicación. Veo fotos de mi tripa, los vídeos de cómo idealicé el proceso... Luego salió todo como yo quería". "Llegó un momento que me dolía mucho la espalda para dormir lo pasaba muy mal, pero se me habían olvidado todas esas cosas", ha añadido.

"Mucha gente me ha mandado ánimo, me ha dicho que estos días son la cuarentena, y yo supongo que será eso: las hormonas, porque yo no quiero estar siempre así. Quiero estar feliz siempre. Todo el mundo sabe que el posparto es duro y que tienes que recuperarte física y psicológicamente, porque tu cuerpo ha estado durante nueve meses creando vida y ahora tienes que recuperarte para estar para tu bebé, y en este caso yo tengo que estar para mis chicos", ha dicho la creadora de contenido. En este momento, solo desea "congelar el tiempo". "Las cosas tienen que avanzar. Hay que seguir creciendo. Confío en que poco a poco pueda disfrutarlos mucho más. Está siendo todo intenso".

Este mensaje llega solo unas horas después de que hablara de sus problemas para disfrutar del día a día. "Estoy viendo vídeos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo. No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos. Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero", contó en sus historias de Instagram. Sea como sea, tiene el apoyo de Asraf Beno, que hace solo unos días abría su álbum familiar, feliz por su estreno en la paternidad.