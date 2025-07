Isa Pantoja confiesa su mayor complejo tras el embarazo: "No me siento nada cómoda..."

Isa Pantoja (29) se estrenó como mamá de dos el pasado 22 de junio y, desde entonces, ha ido compartiendo con sus seguidores los pequeños logros que va viviendo junto al pequeño Cairo. Hace unos días, la hija de Isabel Pantoja confesaba que el postparto estaba siendo mucho más duro de lo que imaginaba y que, emocionalmente, no se sentía preparada para afrontarlo. Este jueves, la hermana de Kiko Rivera ha hablado abiertamente de uno de los aspectos que más le están afectando en esta etapa: los cambios físicos que su cuerpo ha experimentado tras el embarazo.

"Reconocerme también es amor propio", escribía la prima de Anabel Pantoja en una story de Instagram con una imagen de su figura actual. Isa, que siempre ha sido muy natural a la hora de compartir su día a día, no ha dudado en mostrar esa parte menos glamurosa de la maternidad que muchas veces se oculta. "Todavía me duele la tripa en sí... Así que intento hacerme masajes muy suaves", confesaba, haciendo referencia a las molestias físicas que aún arrastra tras el parto.

Isa Pantoja

Sin embargo, lo que más le preocupa de su físico es la famosa línea alba, esa marca oscura que aparece en el abdomen durante el embarazo y que a veces tarda en desaparecer. "Pero con lo que no me siento cómoda es con la línea alba. No recuerdo cuánto tardó en irse en mi primer embarazo... ¿A vosotras cuándo se os fue?", ha preguntado a sus seguidoras.

Hace unos días, también desveló cómo se sentía con su cuerpo tras dar a luz: "Cogí 11 kilos durante el embarazo", confesó con total naturalidad. Un cambio físico al que ahora se enfrenta sin filtros. Pese a estos dilemas, la hija de Isabel Pantoja está completamente volcada en su nueva maternidad. Cairo es el primer hijo que tiene junto a Asraf Beno, con quien se dio el "sí, quiero" en octubre de 2023.

Isa, Asraf Beno y el pequeño Cairo