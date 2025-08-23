Óscar Higares, destrozado por la muerte de su padre, el torero Aurelio García: "No llegué a tiempo…"

Es un momento especialmente doloroso para el actor Óscar Higares, que este sábado ha anunciado a través de sus redes del fallecimiento de su padre, el torero Aurelio García, a los 84 años. Una pérdida que ha pillado por sorpresa al intérprete de Entrevías, quien ha lamentado no haber llegado a tiempo para despedirse de su progenitor, tal y como ha revelado a través de una historia.

"Papá, aunque no lo creas estos 27 días han sido los más bonitos a tu lado, ayer te puse guapo, creo que sabías que te ibas de viaje, te he besado mucho te he abrazado mucho, te voy a echar mucho mucho de menos...", ha escrito el actor en sus redes. El artista, además, ha compartido un carrusel de imágenes de cómo han sido los últimos días al lado del torero en el hospital en el que estaba ingresado desde hace casi un mes.

La publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño y apoyo a la familia, entre ellos el de la modelo y comunicadora Elsa Anka, que le ha expresado sus condolencias. En las fotos, se ve a Óscar volcado en el cuidado de su padre, dándole de comer, haciéndole masajes y compartiendo con él sus últimos momentos en la más grata compañía.

Aurelio García Higares nació el 25 de febrero de 1941 en San Martín de Yeltes, en la provincia de Salamanca. Su pasión por el toreo lo llevaba en la sangre: su padre era el mayoral de las ganaderías de don Anastasio Fernández y del Conde de la Maza. Según los archivos de prensa, en junio de 1959 debutó con picadores en la Plaza de Toros de Burgos, compartiendo cartel con Pedrín Calvo y Manuel Murcia, conocido como 'Manolé'.