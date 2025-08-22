María del Monte, devastada, recuerda a su madre en el cuarto aniversario de su muerte: "Te querré en todas mis vidas"

Hay heridas que nunca se cierran del todo. Son golpes como el que María del Monte recibió hace ya cuatro años, con el fallecimiento de Bibiana Algaba Barragán, su madre. La cantante la ha recordado en su última publicación en Instagram, una emocionada carta donde expresa cuánto la echa de menos. "Esto cada vez es más difícil. Todo sigue, se vive… Pero de manera muy distinta. Todo es distinto. Sé que no quieres que esté triste y lo tengo muy presente pero hay ratitos en los que no puedo evitarlo. El hueco que has dejado es tan grande como tú", rezan las primeras líneas de la misiva, en la que la folclórica ha añadido una fotografía de su madre vestida de novia.

La mujer de Inmaculada Casal es clara y directa con su progenitora. Como declaró poco tiempo después de su fallecimiento, en su corazón nunca morirá del todo: "La gente como tú no muere nunca". "¿Es casualidad que mientras hago la foto de tu foto suenen las campanas de tu pueblo? Ese al que amabas tanto y me enseñaste a amar. Yo creo poco en las casualidades. Y como se que me ves , que sepas que: te recuerdo en mi alegría. Pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías .Y así te recuerdo yo. Te voy a querer todas mis vidas", dice en su texto. Unas palabras que han emocionado a sus seguidores. Muchos de ellos le han expresado su cariño con mensajes como "Qué sentimientos y qué difícil es vivir sin los padres", "Qué bonito escribes" o "Qué buena y cariñosa era".

Dos años del asalto en su casa

Este no es el único recuerdo agrio que la cantante vivirá este verano. Precisamente, el próximo domingo, 24 de agosto, se cumplirán dos años del asalto que sufrió en su casa de Sevilla donde vive con su esposa, la periodista Inmaculada Casal. Aquella fatídica madrugada a las afueras de la capital andaluza temieron por su vida al ser amordazadas y amenazadas de muerte por parte de los asaltantes, que se llevaron una buena suma de dinero entre joyas y relojes. A la espera de que el juez encargado del caso fije la fecha para el inicio del juicio en el que se procesará al sobrino de la artista, Antonio Tejado, no les queda otra opción que seguir hacia adelante.

Tanto es así que, aprovechando un hueco en la gira veraniega con la que la artista está recorriendo muchos escenarios de nuestro país, asistió este miércoles junto a la presentadora al concierto que el mexicano Alejandro Fernández ofreció en el Festival Occident Starlite de Marbella. Allí las vimos sonrientes, disfrutando. Así lo expresaba la sevillana: "Es la primera vez que vengo porque hasta ahora no he podido, y la verdad es que estoy impresionada. El marco ya es otro mundo, naturaleza, y de verdad es una cosa que impresiona".