Así se desmelenan María del Monte e Inmaculada Casal a punto de cumplirse dos años del robo en su casa

En tan solo tres días se cumplirán dos años del violento robo que sufrieron María del Monte e Inmaculada Casal la madrugada del 24 de agosto de 2023 en su domicilio a las afueras de Sevilla, en el que además de amordazarlas y amenazarlas de muerte, les sustrajeron una importante cantidad económica, sus joyas más valiosas, y su colección de relojes de alta gama.

Y a la espera de que el juez encargado del caso fije la fecha para el inicio del juicio en el que se procesará al sobrino de la artista, Antonio Tejado, ambas disfrutan de uno de sus veranos más tranquilos El sobrino de la reina de las sevillanas está acusado de 4 delitos y se enfrentará a una pena de prisión superior a los 5 años. Está acusado de ser el presunto autor intelectual del atraco.

Aprovechando un hueco en la gira veraniega con la que la artista está recorriendo muchos escenarios de nuestro país, la cantante asistió este miércoles junto a la presentadora al concierto que el mexicano Alejandro Fernández ofreció en el Festival Occident Starlite de Marbella. "Es la primera vez que vengo porque hasta ahora no he podido, y la verdad es que estoy impresionada. El marco ya es otro mundo, naturaleza, y de verdad es una cosa que impresiona", señaló la sevillana.

María del Monte e Inmaculada Casal con Alejandro Fernández

"Tengo ilusión por ver a Alejandro porque me encanta desde que empezó pero, sobre todo, como no voy a cantar yo, estoy tan campante. Hay cosas que se pueden contar y otras hay que verlas. Y estoy hay que verlo", aseguró antes de pasar por el photocall, por donde también vimos a Anne Igartiburu o a Carmen Lomana.

Ignacicio Maluquer, Anne Igartiburu, Alejandro Fernandez y Sandra Garcia-Sanjuán en Starlite Marbella este miércoles

Una vez iniciado el concierto, ocupando un palco destacado, María e Inmaculada corearon muchas de las canciones sin dejar de reir.