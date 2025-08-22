Exclusiva: Las enigmáticas 36 horas de Tom Cruise en una habitación del hotel Canyamel de Mallorca sin Ana de Armas

Siempre sonriente y amable con la prensa y con la gente en general; aparentemente cercano y sin asomo de arrogancia, a pesar de sus éxitos en el cine (con un Oscar, tres Globos de Oro y una Palma de Oro honorífica en Cannes), a sus 63 años, Tom Cruise sigue presente como gran estrella en importantes acontecimientos internacionales, como la ceremonia de los Juegos Olímpicos en París. Domina el marketing como nadie pero, al mismo tiempo, es uno de los personajes más enigmáticos de Hollywood.

Su enorme poder en la industria del cine, o los hilos que maneja como destacado miembro de la Cienciología, no bastan para explicar la coraza con la que blinda su vida privada y familiar, tan extraña como contradictoria. Apenas se deja ver con sus hijos Bella y Connor, adoptados durante su matrimonio de once años (1.990 - 2001) con Nicole Kidman, a quienes logró apartar completamente de su madre. No existe ni una sola foto de Cruise con Suri, su única hija biológica, nacida de su relación con Katie Holmes. La joven, que ya ha alcanzado la mayoría de edad y ha comenzado sus estudios en una universidad privada a 600 kilómetros de Nueva York, no mantiene el menor contacto con su padre. Nunca han trascendido los motivos por los que el actor ha roto de forma tan rotunda con su hija, aunque todo apunta a la rigidez de la Cienciología, donde se controlan los sentimientos, las relaciones personales, la economía y la vida sentimental de los seguidores, manteniendo en secreto muchas de sus normas y reglas.

Tom Cruise, 63, grins and waves as he lands in London on his helicopter with his 'new love' Ana de Armas, 37, and her beloved dogs https://t.co/M4Kk88ehQI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 26, 2025

Tom Cruise y Penélope Cruz fueron novios tres años entre 2001 y 2004

My favorite Nicole Kidman performance was her marriage to Tom Cruise! pic.twitter.com/JNT4n6pb09 — Collin (@collinharn) June 20, 2017

Valentine's Day date? Tom Cruise, 62, and Ana de Armas, 36, are all smiles as they are mobbed by fans during night out in London together https://t.co/6TUstLCu9l — Daily Mail Online (@MailOnline) February 15, 2025

Las distintas novias o esposas de Tom Cruise, desde Mimi Rogers, su primera mujer, pasando por Nicole Kidman, Penélope Cruz (con quien mantuvo una relación de tres años entre 2001 y 2004), hasta Katie Holmes, nunca han dado detalles de su vida en común con el actor, ni de las razones de su ruptura. ¿Pacto de confidencialidad que no se atreven a romper? Extraño resulta también su aparente romance con Ana de Armas, la actriz cubana de 37 años con la que ha sido visto en distintas ocasiones en los últimos meses, sin que ninguno de los dos aclare si se trata de una película juntos o de algún otro proyecto profesional. En todo caso, las fotos de Cruise y Ana en Vermont, en el cumpleaños de David Beckham, o a bordo de un barco este verano en Menorca, no transmitían la pasión habitual en una relación que empieza.

Igualmente misterioso fue el viaje de Tom Cruise a Mallorca, el pasado mes de junio, poco antes de ser visto navegando junto a Ana de Armas por la costa de Menorca. Cruise llegó solo a la isla, en helicóptero, y se hospedó en un lujoso hotel de la zona de Canyamel, equipado con helipuerto, una instalación que cada vez incorporan más hoteles de la isla, para clientes multimillonarios que prefieren evitar la exposición pública en el aeropuerto o en los puertos concurridos. Pasó allí 36 horas, un día y una noche, sin compañía. Es posible que tuviera una cita de trabajo. El año pasado también fue visto visitando durante unas horas a una persona en un velero en Formentor. Enigmático, Tom Cruise continúa protagonizando una vida llena de incógnitas.