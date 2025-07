Tom Cruise, de 63 años, aterrizó este viernes en Londres y lo hizo acompañado de Ana de Armas, de 37 años, alimentando nuevamente los rumores de una relación sentimental entre ambos. La hispano-cubana y el actor llegaron en el helicóptero privado del protagonista de Misión Imposible, y se les vio relajados y sonrientes, lo que aumenta las especulaciones sobre el romance que, aunque no ha sido confirmado por ninguno de los dos, se da por hecho desde febrero.

Tom Cruise, 63, grins and waves as he lands in London on his helicopter with his 'new love' Ana de Armas, 37, and her beloved dogs https://t.co/M4Kk88ehQI