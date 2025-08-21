Rosalía, en 'Euphoria' con su exnovia Hunter Schafer: el director desvela nuevos datos del rodaje

Hay varios motivos por los que la tercera temporada de Euphoria es uno de los estrenos más esperados del próximo año. Las huelgas en Hollywood, la repentina muerte del actor Angus Cloud, la agenda ocupada de sus estrellas y los cambios en el guion -el director, Sam Levinson, estuvo trabajando, además, en The Idol- han retrasado el rodaje y la llegada de los nuevos capítulos de la ficción estadounidense. Los fans no pueden esperar más para verla desde que en 2022 HBO lanzara los últimos capítulos. Además, esta nueva entrega contará con un nuevo fichaje: Rosalía. El equipo de la serie está encantado con ella.

Fue el pasado mes de febrero cuando HBO informó que la cantante catalana, de 32 años, se uniría al elenco de la tercera temporada de Euphoria, serie que narra las peripecias de un grupo de adolescentes que se mueven entre la precariedad, la violencia y el infierno de las adicciones. "Si hay algo que me emociona tanto como encontrar una buena melodía o una buena letra es ser cada día mejor actriz", expresó la intérprete de Motomami tras salir el anuncio.

"Euphoria ha sido mi serie favorita de los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a todos estos compañeros que tanto admiro y aportar mi granito de arena para hacer realidad la visión de Sam. ¡No puedo esperar a compartir lo que estamos haciendo!", expresó la artista. Unas palabras que irradiaban la misma ilusión que, ahora, muestra Levinson. Han pasado unos meses desde que comenzara el rodaje, y la cantante aprueba con muy buena nota.

"La dejo jugar con las palabras y las emociones… Nunca quise decirle qué hacer primero, porque sus instintos naturales son tan fascinantes, carismáticos y divertidos que en cada escena yo estaba detrás de las cámaras sonriendo", comentaba recientemente Levinson. En su entrevista con Elle, Rosalía también expresaba su gratitud: "Me gusta ponerme al servicio de la emoción, al servicio de una idea, al servicio de algo mucho más grande". Recordemos que en este proyecto trabaja con su exnovia, Hunter Schafer, con quien declaró haber compartido cinco meses de relación. Ahora, comparten una bonita amistad. "Tengo buenos amigos allí y es muy agradable poder reencontrarme con ellos".

Hunter Schafer y Rosalía. Foto: Instagram

Por el momento, se desconoce qué personaje interpretará la autora de El mal querer y cuál será su nivel de relevancia. No obstante, su participación en la ficción protagonizada por Zendaya es uno de los asuntos que más inquietan a los fans. Anteriormente había trabajado con Pedro Almodóvar, en su película Dolor y Gloria.

'Euphoria', una serie de éxito

La serie regresa en 2026 con la mayor parte del elenco original para esta tercera temporada, incluidos Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Alexa Demie y Maude Apatow. También Martha Kelly y Chloe Cherry "han sido ascendidas a personajes habituales de la serie", mientras que el nominado al Oscar a Mejor Actor por Sing Sing, Colman Domingo, regresará también como estrella invitada.

Euphoria ha recibido 25 nominaciones a los Emmy, con nueve victorias. Entre estas hay dos para Zendaya como mejor actriz de drama y una para Colman Domingo como mejor actor invitado de drama. Además de ser aclamada por la crítica, es una de las series más vistas de toda la historia de HBO. La tercera temporada constará de ocho episodios y se estrenará en 2026, cuatro años después del final de la segunda.