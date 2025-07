Rechaza vestir a Rosalía porque no apoya a Palestina: las razones del diseñador que dice no a la cantante

El diseñador mallorquín Miguel Adrover, reconocido por su activismo y su trayectoria internacional en el mundo de la moda, ha sorprendido al anunciar públicamente su rechazo a colaborar con Rosalía, alegando motivos políticos y éticos. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Adrover explica que no puede diseñar para artistas que no se han posicionado a favor de Palestina y acusa a la cantante catalana de mantener un silencio "cómplice" ante lo que él califica como un genocidio.

El equipo de Rosalía se habría puesto en contacto recientemente con el diseñador con la intención de encargarle un "custom look" para uno de los próximos proyectos de la artista, probablemente vinculado a su esperado regreso musical este otoño. Sin embargo, la respuesta de Adrover ha sido un no rotundo, respaldado por su entorno, que ha confirmado: "Miguel no trabaja con ningún artista que no apoye públicamente a Palestina".

Lejos de limitarse a una negativa privada, Adrover ha hecho pública su decisión con una carta dirigida a la propia Rosalía en su perfil de Instagram. En ella reconoce el talento de la artista, pero insiste en que, con la visibilidad que tiene, debe asumir una responsabilidad social: "El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio", escribe el diseñador, Premio Nacional de Moda en 2018.

Adrover también deja claro que su decisión no nace de animadversión personal, sino de un compromiso con sus principios: "Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que tú eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'lo correcto'".

Hasta el momento, Rosalía no ha respondido públicamente al mensaje ni ha hecho declaraciones sobre su posición respecto al conflicto en Gaza. La artista se encuentra centrada en la preparación de su próximo álbum de estudio, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada. Las últimas imágenes compartidas en redes sociales la muestran en un estudio de grabación, trabajando intensamente en lo que será su primer proyecto tras el exitoso Motomami, publicado en 2022.