Bellísima. Así aparece la cantante en la edición americana de la revista Elle, que le ha dedicado su portada de septiembre. Rosalía protagoniza una impresionante sesión fotográfica bajo la dirección de Inez & Vinoodh y se convierte en la nueva musa de Goya al más puro estilo de La maja vestida. Puro arte y esencia española que ha conquistado a todos sus seguidores a uno y otro lado del charco: "La reina", ha dicho Cristina Pedroche en redes sociales.

La puesta en escena es simplemente exquisita: el vestuario, el maquillaje, la caracterización, los detalles (como el clavel rojo, el lazo en el pelo) y, por supuesto, los posados de la gran estrella catalana, que transmite pasión y raíces por cada poro. Ya no es la niña que llegó a Los Ángeles con un sueño en la maleta. Es, como dice Pedroche, una auténtica 'reina'. Rosalía mira a la cámara y el mundo se para porque así lo decide ella: "El ritmo de todo es tan rápido, tan frenético. Y pienso: 'Dios mío, han pasado ocho años desde que publiqué mi primer trabajo'. Es una locura".

Su nuevo trabajo no tiene fecha de lanzamiento y aunque muchos hablan de un estancamiento creativo tras el gran éxito de Motomami, Rosalía se pregunta entre risas: "¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar". No quiere desvelar cómo suena su nuevo disco, pero sí ha desvelado que no tiene "nada que ver con mis trabajos anteriores" y que es "lo mejor que he escrito hasta el momento". Y añade: "La fuerza que te impulsa a seguir haciendo música debe provenir de la pureza. Motivos como el dinero, el placer, el poder… no los considero fértiles. De ahí no surgirá nada que realmente me interese".

Rosalía ha tenido un verano muy agitado entre sus grabaciones como estrella invitada en la serie Euphoria (HBO), sus escapadas familiares (estuvo en el Festival Primavera Sound con su hermana en Barcelona) y su nuevo amor, Emilio Sakraya, con el que ha sido fotografiada en Los Ángeles y Múnich. Preguntada por esta nueva ilusión, sonríe y asegura: "Paso muchas horas en el estudio. Estoy en reclusión".

Eso sí, en una "reclusión" de lujo, porque Rosalía ha alquilado una casa en Mount Washington, un enclave montañoso en el noreste de Los Ángeles con un estudio de música privado donde está grabando todas las canciones de su nuevo álbum. "En los ratos libres, veo películas de Martin Scorsese y Joachim Trier, y he leído la novela I Love Dick, de Chris Kraus. ¡Amo a esta mujer! Me encanta cómo piensa". Y añade: "Björk dice que para crear se necesitan periodos de privacidad; para que una semilla crezca, necesita oscuridad".