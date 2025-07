Rosalía responde al diseñador que se negó a vestirla por no apoyar a Palestina: "El señalamiento debería direccionarse hacia arriba"

Segunda entrega de la polémica que sacudió las redes sociales hace unos días, cuando el diseñador Miguel Adrover se negó a vestir a Rosalía por su "silencio cómplice" sobre el conflicto que tiene lugar en Oriente Próximo. Este miércoles, la intérprete de Motomami ha respondido a través de un comunicado: "He seguido con gran tristeza lo que se ha venido diciendo estos días. Desde ya acepto que lo que escribiré aquí será incompleto e imperfecto, pero es mi verdad y está escrita con la mejor intención", comienza.

Rosalía deja claro que el hecho de no haber utilizado sus redes sociales para condenar la barbarie Palestina no significa que no condene el conflicto: "Es terrible ver cómo cada día miles de personas son asesinadas y que lo que deberían parar esto no lo hagan". A continuación, comparte una reflexión sobre el odio y el señalamiento: "No veo cómo avergonzarnos los unos a los otros sea la mejor manera de seguir adelante en la lucha por la libertad de Palestina. Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba (hacia quienes deciden y tienen poder de acción) y no en horizontal (entre nostrxs)", dice, en clara alusión a Adrover.

La artista asegura que vivimos en un mundo de "constante contradicción" y que es imposible contentar a todos: "Aunque personalmente siempre intente hacer 'lo correcto', probablemente no siempre lo consiga pero en el proceso trato de aprender y mejorar".

Por último, añade: "Lamentablemente, este texto no es ni será suficiente en un contexto de violencia extrema como el que está aconteciendo, por ello querría finalizar con un profundo respeto y agradecimiento a las personas que realmente actúan y dedican su vida a ayudar en esta causa y muchas otras".

La crítica de Miguel Adrover

El diseñador catalán arremetió duramente contra Rosalía el pasado sábado, cuando anunció en redes sociales que la cantante le había contactado para encargarle un "custom look" y él se había negado: "El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio", escribió.

Adrover dejaba claro que su decisión no nace de animadversión personal, sino de un compromiso con sus principios: "Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que tú eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer 'lo correcto".