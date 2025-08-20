Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, se burla de Melania Trump con una parodia

Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, ha petado las redes sociales con un video satírico que apunta directamente a Melania Trump. En la grabación, publicada en su cuenta de Instagram, el joven de 32 años aparece con una peluca rubia y un acento forzado para imitar a la exprimera dama estadounidense mientras lee la carta que ella dirigió al presidente ruso, Vladímir Putin.

El texto, que Donald Trump entregó a Putin durante la reciente cumbre de Alaska, como ya adelantamos, apelaba a la "humanidad" del mandatario y pedía detener el sufrimiento de los niños ucranianos afectados por la guerra. Para Schlossberg, sin embargo, el mensaje resultaba vacío y sin peso político. Tras la parodia, en la que subtituló el clip como "Un mensaje de nuestra hermosa primera dama", el nieto de JFK se quitó la peluca para criticar abiertamente la misiva: "No creo que tuviera ningún sentido. Lo único que recuerdo es una risa melódica y la súplica de que pusiera fin a la guerra".

El remate llega con un comentario irónico que apunta de manera indirecta a Donald Trump: "Interesante. Quizás podría hablar con alguien que realmente pueda hacer algo al respecto".

Schlossberg, hijo de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, es el único nieto varón del presidente asesinado en 1963. Nacido en Nueva York, formado en Yale y Harvard, combina títulos en Derecho y Administración de Empresas con una incipiente carrera mediática. Ha escrito para The Washington Post y, desde 2024, ejerce como corresponsal político en Vogue. Su familia sigue vinculada a la política: su primo Robert F. Kennedy Jr. ocupa actualmente el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno del marido de Melania.