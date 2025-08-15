Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

Melania Trump, ex primera dama de Estados Unidos, advirtió que tomará acciones legales contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, si no retira unas declaraciones en las que la relaciona con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotación sexual de menores y fallecido en 2019.

En una entrevista reciente, Hunter Biden afirmó que fue Epstein quien presentó a Melania y a Donald Trump. La defensa de Melania calificó esas afirmaciones de "falsas, difamatorias, denigrantes e incendiarias", y exigió que el comentario sea rectificado. Donald Trump respaldó públicamente a su esposa, señalando que la animó a proceder con la demanda contra el hijo de su rival político. Melania exige una corrección formal en vídeo de la entrevista y una disculpa pública por parte de Hunter Biden.

Trump dijo que Biden puso su nombre en los archivos de Epstein para vengarse

Como recogíamos hace dos semanas, la fiscal general de los Estados Unidos avisó a Donald Trump esta primavera de que su nombre figuraba en los archivos relacionados con el caso del fallecido financiero Jeffrey Epstein. La revelación la hizo personalmente Pamela Jo "Pam" Bondi durante una reunión celebrada en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos insinuó entonces que su aparición en dichos archivos no es casual tras sugerir que su nombre fue incluido por figuras como Joe Biden, James Comey y Merrick Garland con la intención de perjudicar su imagen. "Me estaba postulando contra alguien que manejaba los archivos... fácilmente pueden poner algo falso en ellos", dijo el republicano. Donald Trump señaló entonces que, si realmente existiera contenido incriminatorio en su contra, la administración Biden ya lo habría hecho público. Según el marido de Melania Trump, la falta de pruebas sólidas fue la razón por la que los archivos nunca salieron oficialmente a la luz. Además, calificó a Biden y a su círculo cercano como sus "enemigos", insinuando que, en el marco de una estrategia política durante o después de las elecciones, su nombre fue añadido deliberadamente a los documentos con el objetivo de manchar su reputación.

El escándalo de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y otros delitos graves, fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio federal. Su círculo de conocidos incluía a numerosos personajes influyentes del mundo empresarial, la política y la realeza. De los Rothschild a los Kennedy, de los Clinton a Tony Blair, de Mohamed Bin Salman a Andrés de a Inglaterra. Desde entonces, su caso ha dado pie a múltiples investigaciones que buscan esclarecer el alcance de su red de abuso, así como la posible implicación de terceros. Los archivos reexaminados podrían arrojar más luz sobre las conexiones sociales y financieras de Epstein, aunque por ahora no se han formulado nuevas acusaciones. La mención del nombre de Trump en este contexto, aunque no necesariamente comprometedora, revive un tema sensible en medio de su carrera presidencial de cara a las elecciones de medio mandato, en 2026.