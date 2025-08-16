Putin lleva traje negro y corbata granate y Trump lleva traje azul marino y corbata roja: el lenguaje de sus ropas en Alaska y la crónica de ambiente de la cumbre

La escena estaba cuidadosamente coreografiada, pero el detalle que más llamó la atención no fue solo el apretón de manos o la alfombra roja, sino el simbolismo en los atuendos. Vladimir Putin apareció primero con un traje negro impecable y corbata granate. Donald Trump sonreía ampliamente lucía traje azul marino y corbata roja. El presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia componen una imagen condensada entre la diplomacia y un mensaje que muchos analistas tratan de descifrar.

Ambos líderes llegaron casi al mismo tiempo a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson de Anchorage, a las 11:09 de la mañana hora local (3:09 de la tarde en la Costa Este). Descendieron por las escalerillas de sus respectivos aviones y se dieron un firme apretón de manos antes de avanzar por la alfombra roja hacia un estrado para las fotografías oficiales. El encuentro, el primero de la segunda presidencia de Trump y al menos el séptimo entre ambos, se produce en medio de la guerra en Ucrania y con expectativas inciertas sobre un posible alto el fuego. "Quiero ver un alto el fuego rápido", declaró Trump a bordo del Air Force One, en vuelo hacia Alaska. "No sé si será hoy. Pero no voy a estar contento si no es hoy".

En un gesto inusual, Putin y Trump compartieron la limusina presidencial estadounidense sin intérprete, conversando directamente en inglés. El Kremlin tenía estacionada la propia limusina de Putin en la pista, lo que sugiere que la decisión de viajar juntos se tomó en el momento. Ese viaje en común, breve pero simbólico, recordó a la conversación privada que mantuvieron en Hamburgo en 2017, envuelta en misterio. La cita tiene un objetivo declarado: negociar el fin de una guerra que ha dejado decenas de miles de muertos y ha puesto a prueba el orden internacional. Sin embargo, Trump admitió que "no hay nada escrito en piedra" sobre un acuerdo. De hecho, incluso mencionó que se retiraría de la negociación si Putin se negaba a aceptar un cese de hostilidades. El portavoz del Kremlin, Dmitri S. Peskov, anticipó que las reuniones podrían extenderse entre seis y siete horas. Entre los temas sobre la mesa figuran la posibilidad de reanudar lazos económicos, algo que Trump condiciona al fin de la guerra, eventuales intercambios de territorios entre Ucrania y Rusia, que Kiev rechaza tajantemente, y garantías de seguridad para Ucrania fuera del marco de la OTAN.

Horas antes, Trump añadió un elemento de incertidumbre al comunicarse con Aleksandr G. Lukashenko, presidente de Bielorrusia y estrecho aliado de Putin, al que calificó en redes sociales como "altamente respetado". Lukashenko, considerado uno de los líderes más autoritarios del mundo, facilitó el inicio de la invasión rusa en 2022.

En el campo de batalla, Rusia llega a la cita con ventaja. Sus fuerzas han avanzado en el este de Ucrania y concentran tropas y material para nuevas ofensivas. Este contexto refuerza la percepción de que Putin asiste al encuentro desde una posición de fuerza. Pero el simbolismo de la visita va más allá de la estrategia militar. Para Putin, el recibimiento con alfombra roja en territorio estadounidense representa un retorno a la esfera de las grandes potencias tras años de sanciones, aislamiento diplomático y una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra. Estados Unidos no es miembro de ese tribunal, lo que le permite recibir al mandatario ruso sin riesgo legal.

La llegada casi simultánea, el apretón de manos, el paseo por la alfombra roja y el viaje conjunto en la limusina

Trump, con su instinto de productor político, no dejó nada al azar. La llegada casi simultánea, el apretón de manos, el paseo por la alfombra roja y el viaje conjunto en la limusina presidencial proyectaron una imagen de cordialidad y cooperación. Sin embargo, la puesta en escena contrasta con la complejidad de las conversaciones que seguirán, donde se juega la posibilidad de poner fin a un conflicto que lleva más de tres años activo. La conferencia de prensa conjunta está prevista para después de la reunión en la base. La Casa Blanca anunció que Trump partirá hacia Washington a las 5:45 p.m. hora local (9:45 p.m. en la Costa Este). Analistas señalan que el resultado es imprevisible, pues dependerá tanto de la disposición de Putin a hablar de alto el fuego como de la voluntad de Trump de ejercer presión mediante sanciones o con apoyo adicional a Ucrania, algo que exigen los aliados europeos.

El atuendo de Putin también ha alimentado especulaciones. El traje negro con corbata granate en la llegada transmitía sobriedad y autoridad, un contraste con el traje azul marino y la corbata roja que lució Trump, percibido como un guiño al simbolismo de poder y al acercamiento diplomático. Algunos expertos en comunicación política sugieren que la vestimenta podría haber sido planificada para transmitir un mensaje de firmeza en la postura inicial pero una disposición al diálogo en el espacio de negociación. Trump mantuvo silencio ante las preguntas de los periodistas tanto en la pista como en las fotos interiores, un comportamiento poco común en él. La decisión puede responder a una estrategia de dejar que las imágenes, y no las palabras improvisadas, definan el momento.

El telón de fondo sigue siendo la guerra. Mientras ambos líderes se encontraban en Alaska, las fuerzas rusas continuaban los bombardeos en Ucrania, recordando que el conflicto no se detiene por un acto protocolario. Esto plantea una pregunta clave: ¿puede un encuentro cargado de simbolismo generar un cambio real sobre el terreno? Para Putin, la sola foto junto a Trump en territorio estadounidense ya supone una victoria en el plano de la imagen. Para Trump, el riesgo es doble: fracasar en el objetivo del alto el fuego y al mismo tiempo aparecer como demasiado conciliador con un líder acusado de crímenes de guerra. La línea que separa la diplomacia del apaciguamiento es fina, y Alaska se ha convertido en su escenario. En las próximas horas, el mundo observará no solo las declaraciones oficiales, sino también los gestos, las sonrisas y, sí, los trajes y corbatas. Porque en la diplomacia de alto nivel, hasta el color de una tela puede formar parte de la negociación.