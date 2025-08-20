Elisa Mouliaá se apoya en su nuevo novio cocinero mientras avanzan las investigaciones por el caso Errejón: "Divertido y generoso"

Elisa Mouliaá (36) saltó a los titulares el pasado año cuando denunció al expolítico de Sumar Íñigo Errejón por presunta violencia sexual, un caso que ha pasado de los juzgados a los platós de televisión, y viceversa. Mientras el exdiputado se mantiene apartado de la esfera pública, la actriz y presentadora insiste en defender su relato, definiendo al ex de Rita Maestre como "un depravado sexual" y pidiendo que se haga justicia por ella y por las demás mujeres que afirman haber sido víctimas en algún momento del fundador de Podemos. Por el momento, el juez instructor del caso, Adolfo Carretero, ha rechazado investigar a la intérprete por presunto delito de coacciones a testigos. Una buena noticia para Mouliaá, que, en medio del terremoto mediático, encuentra en su nuevo novio el apoyo que necesita.

La modelo está enamorada de Franko Fernando, un chileno de 35 años que trabaja como chef y sumiller. "Estamos juntos y muy contentos. Es un amor. Divertido y generoso", ha contado ella misma a El Debate. El cocinero estudió en la Escuela de Hostelería y Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid, en el curso 2023-2024. Y en su perfil de Instagram aparece con famosos cocineros como Dabiz Muñoz. Al igual que Mouliaá, tiene un hijo de una relación anterior; y entre sus otras aficiones están los tatuajes, el rap y el boxeo.

Elisa Mouliaá y su novio, Franko Fernando. Foto: Instagram

Este verano han hecho varios viajes juntos, primero a Cádiz, y luego a Galicia, aunque también han disfrutado de las verbenas de La Paloma, en Madrid. Así lo han dejado ver en sus historias de las redes sociales, donde se muestran muy felices por esta nueva etapa que viven juntos.

El chef Franko Fernando, novio de Elisa Mouliaá. Foto: Instagram

Guerra judicial entre Errejón y Mouliaá

Las investigaciones que pesan sobre Errejón siguen su curso, y la tensión trasciente más allá de los tribunales. Mientras el juez rechaza investigar a la actriz por presuntas coacciones y da validez al testimonio de su terapeuta sobre el estrés postraumático que sufrió tras la presunta agresión, la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, arreme contra el forense José Miguel Capote, autor de un informe clave que apunta a la falta de consentimiento en el encuentro entre la actriz y el expolítico. El pulso entre los equipos se intensifica justo cuando la instrucción entra en su fase final, según fuentes cercanas a Informalia.