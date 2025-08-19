Shakira y su ex, Antonio de la Rúa, de cena con los hijos de la cantante: la realidad de su reencuentro

Tras vender parte del complejo que compartía con Gerard Piqué en Esplugas de Llobregat, Shakira vuelve a ser noticia. Hace unos días se citó con Antonio de la Rúa, el que fuera su amor hasta 2010, cuando llegó el exfutbolista a su vida. Cenaron juntos en un exclusivo restaurante en San Diego, un plan en el que también estaban incluidos los hijos de la artista, Sasha y Milan, tal y como se aprecia en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, donde los usuarios han compartido su deseo de que surja una reconciliación. Especialmente, tras el batacazo de la colombiana con el empresario, que disfruta de sus cuatro años de amor con Clara Chía.

En las imágenes, ambos aparecen charlando con cordialidad, aunque no se aprecian gestos de cariño que hagan pensar en algo más que una amistad. Estuvieron 11 años juntos, desde 1999, y tras su ruptura no hubo signos de enemistad. Cada uno rehízo su vida: ella, con Piqué; y él, con la modelo Daniela Ramos, con quien cortó en 2018.

Durante el tiempo que Shakira y de la Rúa estuvieron juntos, el abogado fue una figura clave en el ascenso meteórico de la artista. En términos laborales, se entendían a la perfección. De hecho, desde hace unos meses, vuelven a trabajar juntos.

?? ¡Bomba en la #farándula! #Shakira fue vista con Antonio de la Rúa en San Antonio, junto a sus hijos. ¿Reconciliación en puerta? ? Además, revivió "Día de Enero" tras 20 años… los rumores arden. ??



El hijo del expresidente Fernando de la Rúa ha vuelto a trabajar para la intérprete del Las mujeres ya no lloran en las mismas labores que hacía antes. Según informó Hola, forma parte de su equipo de business management, centrado en gestionar sus campañas de publicidad, sus giras y otros proyectos relacionados con su carrera musical. El abogado se reincorporó a su equipo tras producirse algunos cambios de personal, especialmente con la marcha de Jaime Lavine, el antiguo mánager de la artista, para pasar a representar a Rosalía.

Además, el pasado mes de marzo, Zulú, la hija que el empresario tuvo en su posterior relación, también fue vista en el show que dio la artista en Buenos Aires (Argentina). Durante aquellos días, la intérprete y su ex también compartieron mesa y mantel en otro establecimiento, al igual que en el otoño de 2024, cuando fueron vistos en Miami, donde ella vive en dicha ciudad con sus niños. Él vive con los suyos en Alemania desde hace más de cinco años.