Álvaro Morata y Alice Campello, turistas en su propia casa: los primeros días de la familia junto al Lago de Como

Álvaro Morata (32) y Alice Campello (30) inician una nueva etapa junto a sus cuatro hijos, los mellizos Alessandro y Leonardo, de siete años; Edoardo, de cuatro; y Bella, de dos. El futbolista ha fichado por el F.C. Como 1907 tras dejar el Galatasaray, lo que implica que la familia retome haya hecho las maletas desde Estambul para retomar su día a día en Italia. Esta vez, no vuelven a Milán, aunque la ciudad no queda muy lejos. El equipo del capitán de la Selección Española entrena en el Estadio de Giuseppe Singaglia, situado a unos 50 kilómetros de la antigua casa del matrimonio.

Recién llegados de Nueva York tras una escapada con sus pequeños, Alice y Morata han vivido sus primeros días en la ciudad de Como, donde han hecho turismo, tal y como han mostrado en sus respectivos perfiles de Instagram. El delantero ha publicado unas fotografías familiares a bordo de un barco en el Lago di Como, así como unas imágenes de un paseo nocturno en familia. La influencer, por su parte, también ha compartido una instantánea donde abraza al deportista. Además, han visitado los jardines de Villa d'Este en Cernobbio, una villa renacentista rodeada de jardines barrocos y mosaicos con siglos de historia.

Las imágenes reflejan la ilusión que Morata y su esposa sienten tras darse una nueva oportunidad el pasado mes de enero, después de pasar unos meses separados. En los últimos años, han vivido en Turín, Madrid, Londres, Milán y Estambul, una ciudad de la que se han marchado con un sabor agridulce después de que el delantero denunciara el incumplimiento de diversos acuerdos por parte de su antiguo equipo.

Dos meses atrás, el matrimonio también fue objeto de múltiples críticas después de que el capitán de la Selección Española fallase un penalti durante la final de la UEFA Nations League, disputada contra Portugal. Llegaron a recibir, incluso, amenazas por parte de un joven de 19 años. Por aquel entonces, la modelo salió en defensa de su marido, lamentando la existencia de "malas personas". "¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?", lamentó.