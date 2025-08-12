Álvaro Morata y Alice Campello cierran su etapa en Turquía: las claves que apuntan a su vuelta a Italia

Álvaro Morata, capitán de la selección española, ha completado este martes su cesión al Como 1907, donde trabajará a las órdenes de su excompañero Cesc Fábregas. Tras anunciar el Galatasaray la rescisión del contrato, el futbolista ha cargado contra la directiva del club turco por su falta de palabra. Lo ha hecho en un comunicado a través de Instagram, dando por finalizados sus días en Turquía, donde el invierno pasado estableció su vida junto con su mujer, Alice Campello, y sus cuatro hijos, Ale, Leo, Edo y Bella.

Tras seis intensos meses viviendo en Estambul, el delantero atraviesa ahora un momento difícil. La llegada a Turquía fue emocionante, entre cánticos y mensajes de enhorabuena, y la vida en la ciudad fue un trámite sencillo. "Estamos en familia, damos muchos paseos… Ahí la gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y eso ahora nos viene bien", explicó, poco tiempo después de instalarse, la modelo. Pero ahora que parecía que todo iba sobre ruedas, las cosas han cambiado. El deportista denuncia el incumplimiento por parte del club de los acuerdos de su fichaje.

"Queridos aficionados del Galatasaray y pueblo de Turquía, quiero agradecer sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he vivido en mi carrera", avanza Morata, y añade: "Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se respetaron".

El futbolista dice que los puntos pactados no se cumplieron, lo que tiene consecuencias: "Hasta el final, los compromisos adquiridos no se cumplieron, hasta el punto de que no tuve más opción que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales que ya había ganado con mi trabajo (la cifra publicada no es exacta). Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que no se deben quebrantar, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer ni compensar lo que se ha ganado me parece inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo".

Vuelta a Italia

El mensaje refleja por qué el deportista y los suyos deben cambiar ahora cambiar de nuevo su hoja de ruta tras las mudanzas en ciudades como Milán, Turín o Londres. En Estambul vivían juntos tras la reconciliación de Campello y Morata en enero de este año, después de cinco meses separados. Lo curioso es que su nueva vida podría volver a darse en Italia, el mismo país donde acordaron darse una segunda oportunidad.

El Como 1907 es un club de fútbol italiano de Como, en la región de Lombardía. El equipo entrena en el Estadio Giuseppe Sinigaglia, en la misma ciudad, a 50 kilómetros de Milán. Este estadio, inaugurado en 1927, también es donde juega sus partidos como local el equipo. Además, el Como 1907 a veces entrena en Barcelona el día antes de sus partidos contra el Barça.