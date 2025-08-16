Laura Madrueño se refugia de los rumores que la vinculan con Escassi y pone rumbo a un paraíso exótico en compañía muy especial

Laura Madrueño (39) apura sus días de descanso en un destino de ensueño antes de regresar a los Cayos Cochinos, escenario donde el próximo 4 de septiembre arrancará la nueva edición de Supervivientes All Stars. Hace unos días en Informalia contamos uno de los supuestos motivos que habrían llevado a Sheila Casas (37) a romper con Álvaro Muñoz Escassi (51) tras siete intensos meses de amor: según su entorno más cercano, a la hermana de Mario Casas le llegó la versión de que el jinete habría traspasado la línea del simple tonteo con la presentadora del reality mientras él concursaba. Ajena al revuelo mediático y a las habladurías que la persiguen en las últimas semanas, Madrueño ha decidido refugiarse en una de sus grandes pasiones: el buceo, sumergiéndose en aguas paradisíacas que poco tienen que envidiar al Caribe hondureño al que regresará en apenas dos semanas.

"Estamos navegando en el Parque nacional Ras Muhammad, al sur de la península del Sinaí, un lugar mágico por el paisaje desértico y el azul hipnótico de sus aguas, donde buceamos cada día con más de 220 especies de coral, más de la mitad de ellas de coral blando de todos los colores", ha contado a través de sus redes.

Según las fotos que ha compartido, la presentadora no estaría disfrutando sola de este paraíso. Todo apunta a que junto a ella podría encontrarse su exmarido, Álvaro Puerto, el instructor de buceo con el que se casó en 2021 y de quien se separó justo antes de poner rumbo a Honduras en la pasada edición de Supervivientes. De hecho, ella reside actualmente en casa de sus padres. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que mantienen una buena relación y comparten la misma pasión por el mar.

Laura Madrueño exprime sus vacaciones en el Mar Rojo entre corales y aguas cristalinas, donde se ha dejado ver nadando junto a tortugas marinas y hasta con un imponente pez Napoleón, que puede alcanzar los 200 kilos. Días atrás, la presentadora compartió una instantánea desde la proa de un pequeño barco, tomando el sol y acompañada de un mensaje: "La felicidad", escribió.

Se separó antes de poner rumbo a Supervivientes

En la última edición de Supervivientes, la presentadora viajó a Honduras tras una reciente ruptura matrimonial. Laura se había casado en 2021 con el instructor de buceo Álvaro Puerto, con quien compartía su pasión por el mar y los viajes. Su matrimonio parecía idílico, pero antes de partir hacia Cayos Cochinos se supo que Laura y Álvaro habían decidido tomar caminos separados. Ella llegó a Supervivientes recién separada, volcada en su trabajo y con una sonrisa que no perdió ni en los días más duros de grabación. Hasta hoy no ha hablado públicamente sobre su ruptura, pero actualmente reside en casa de sus padres.