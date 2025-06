El rumor corre por las redacciones desde hace unos días y no hay confirmación oficial por parte de Mediaset, pero Kiko Hernández lo tiene claro: Terelu Campos viajará nuevamente a Honduras el próximo mes de septiembre y esta vez no lo hará como concursante sino como presentadora. La hermana de Carmen Borrego será la encargada de sustituir a Laura Madrueño y hará equipo con Jorge Javier Vázquez al frente de la gala Supervivientes All Stars.

Hernández lo ha confirmado desde Tentáculos. El tertuliano, que coincidió con algunos directivos de Telecinco el pasado viernes durante la boda de su amiga Marta López, afirma que Terelu Campos retoma su faceta como presentadora tras ejercer como concursante del formato. Abandonará así su puesto como tertuliana en De viernes, al que se incorporó en junio de 2024, hace ya un año.

EXCLUSIVA: Terelu Campos será la presentadora desde Honduras de "SV ALL Stars".#Tentáculos30J pic.twitter.com/uHmxQg8oot — TEN TV (@TENtv) June 30, 2025

El reto no es baladí. Las condiciones en Honduras son duras no solo para los concursantes, también para el equipo técnico, que pasan cuatro meses alejados de su casa, sus familias y amigos. Así nos lo contaba la propia Laura Madrueño hace unos días, cuando le preguntábamos por la posibilidad de que Terelu la sustituyera: "Es muy duro, hay que ser muy warrior para hacer Supervivientes. No digo que ella no lo sea, pero son condiciones muy extremas para trabajar. Pero, oye, quién sabe...", aseguraba.

Algunos medios se han hecho eco de la noticia; otros, como Huffington Post, la desmienten asegurando que se trata de una "fake new" y tildan la idea de "disparatada". No lo sería, en cambio, que Terelu sustituya a Carlos Sobera en la gala especial de los martes, pues el presentador ya anunció su baja del formato. La hija de María Teresa Campos cuenta con la experiencia de haber pasado por la isla y conoce el formato, de manera que sería una buena opción para formar pareja con Jorge Javier desde Madrid, sin necesidad de hacer las maletas.