Los Macron y el detective privado que contrataron antes de demandar a la influencer norteamericana Candace Owens por decir que Brigitte es un hombre

Ya recogimos el pasado 23 de julio que Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte, han interpuesto una demanda por difamación contra la influencer estadounidense ultraconservadora Candace Owens. El presidente galo acusó a Owens de difundir afirmaciones falsas y profundamente ofensivas sobre la primera dama a través de una serie de vídeos publicados en su canal de YouTube. Ahora, se ha conocido que el presidente francés y su mujer, antes de emprender acciones legales, contrataron a un detective privado para investigarla.

Según Financial Times, en esta investigación se recopilaron detalles sobre los vínculos políticos de dicha influencer en Estados Unidos, de donde ella es, y también en Francia y Reino Unido, con conexiones además en los medios de comunicación estatales de Rusia (Tsargrad TV y RT dieron cobertura a su podcast). Desde Nardello & Co han llevado a cabo la investigación solicitada por el líder francés y su mujer. Entre sus vínculos, su buena sintonía con la política Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen; con el filósofo nacionalista ruso Alexander Duginm; con el líder británico de Reform UK, Nigel Farage; o con el presentador de Fox News, Tucker Carlson.

La demanda de los Macron

El caso, registrado hace unas semanas en el estado de Delaware, es inédito: nunca antes un jefe de Estado en ejercicio había recurrido a la justicia estadounidense para enfrentar una campaña de desinformación de este tipo. Según los Macron, las declaraciones de Owens son "absurdas, difamatorias y completamente ficticias".

Entre otras cosas, Owens aseguró que Brigitte Macron nació hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux —nombre real del hermano de la primera dama—, y sostiene que el presidente francés es fruto de un experimento de control mental llevado a cabo por la CIA. Además, mantiene que ambos están emparentados biológicamente. Estas teorías se exponen en Becoming Brigitte, una serie de ocho episodios que ya acumula más de 2,3 millones de visualizaciones en YouTube.

Los Macron decidieron actuar tras varios intentos fallidos de que Owens se retractara. Según su abogado, miembro del influyente despacho Clare Locke, la influencer ignoró todas las solicitudes formales para corregir sus declaraciones y, en cambio, optó por burlarse públicamente del asunto. En lugar de disculparse, ha prometido abordar el tema en su próximo podcast.

La demanda, que supera las 200 páginas, argumenta que Owens ha usado las acusaciones con fines personales y políticos: aumentar su notoriedad, generar ingresos a través de contenido sensacionalista y afianzar su figura entre seguidores de extrema derecha. En el documento, los Macron denuncian un "grave daño reputacional" y afirman haber gastado importantes recursos para contrarrestar estas falsedades. Ni el presidente francés ni la Primera Dama descartan comparecer en persona en Delaware si el caso avanza. De ser así, tendrán que demostrar que Owens actuó con "malicia real", es decir, sabiendo que sus afirmaciones eran falsas.

Por parte de la demandada, afirmó a Financial Times tras las acciones legales: "Entre abogados, equipos de relaciones públicas internacionales e investigadores, se están gastando mucho dinero para acallar la paranoia sobre su pasado".