Amaia Montero saca su lado más 'hot' en su nuevo posado: "Nuestra Ave Fénix"

Amaia Montero está de vuelta. Tras aparecer por sorpresa en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu hace poco más de un año, y en medio de la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh, los rumores sobre un posible regreso de la exvocalista al grupo no han dejado de crecer.

En este contexto, fue su íntima amiga Cayetana Guillén Cuervo quien, sin aparentemente quererlo, reveló el pasado mes de abril que la cantante sí que volvía al grupo. "Lo sé desde hace mucho pero le prometí no decir nada", señaló la Presidenta de Academia de las Artes Escénicas de España, recientemente noticia por la revelación de la violación que sufrió de niña. Esto provocó un aparente enfado en Amaia, la madrina del hijo de Cayetana, que dejó de seguir a su amiga en redes.

En este tiempo, en cambio, Montero ha recuperado la normalidad en sus redes, de las que se apartó por sus problemas de salud mental hasta su reaparición en el Bernabéu. Hace unas horas ha publicado un sugerente posado en Instagram con las palabras "No problem". La cantante vasca ha compartido una instantánea en la que aparece, muy sonriente, entre las sábanas de la cama.

Sus seguidores no han pasado por alto la instantánea y han dejado numerosos comentarios en el post de la artista en cuestión de minutos. "Nuestra Ave Fénix", "Estás preciosa", "Qué feliz se te ve", han escrito algunos usuarios.