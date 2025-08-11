Hiba Abouk reacciona a la petición de procesamiento contra Achraf Hakimi por parte de la Fiscalía: "Yo estoy bien..."

El futbolista Achraf Hakimi, exmarido de la actriz Hiba Abouk, fue acusado de un delito de violación en febrero de 2023 por parte de una mujer con la que el deportista mantuvo conversaciones a través de las redes sociales. Tras conocerse la denuncia, la intérprete anunció su separación y rehízo su vida, exigiendo comprensión y privacidad por el bien de ella y de sus hijos. Ahora, se ha pronunciado, tajante, sobre la solicitud que la Fiscalía de Nanterre lanzó recientemente para el procesamiento del caso. El deportista podría enfrentarse a 15 años de prisión en el supuesto de que fuese declarado de los hechos por los que es investigado. Acusaciones que él niega.

La protagonista de El Príncipe fue este fin de semana una de las invitadas a la Starlite Gala 2025, que ha tenido lugar un año más en Marbella y, durante su paso por el photocall, respondió a las novedades del padre de los pequeños Amín y Naím, de cinco y tres años, respectivamente.

"Yo estoy bien, sí, y no tengo nada que decir al respecto", se limitó a contestar la ex de Álvaro Muñoz Escassi, que hace dos años dijo estar a favor de las víctimas y cortar por lo sano. No había vuelta atrás. El jugador del Paris Saint-Germain, por su parte, se mantiene en su posición. Dice que es inocente y que sufrió "un chantaje" que afectó a su matrimonio. "Desde mi divorcio he aprendido a cuidarme y quererme más a mí mismo y a las personas que me rodean. Cuando estaba con mi exmujer aceptaba cosas que ahora no aceptaría", contaba el pasado mes de enero.

Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, el deportista expresó este domingo en Canal + que está "tranquilo". "Acusarme falsamente es horrible, injusto. No se lo deseo a nadie. No me culpo por nada, quienes me conocen lo saben", reivindicó, asegurando que se centra "en lo importante", es decir, la familia y el fútbol. Está convencido de que la verdad "saldrá a la luz".