A simple vista ninguna de las tres tendría nada en común y es que hablamos de una actriz de origen turco, de una diseñadora sevillana de moda flamenca y de una modelo mexicana. Pero las tres sí coinciden en que han prestado su imagen en la presentación de los nuevos productos de hogar y belleza de la firma Rowenta y eso a veces une más que un rodaje o una pasarela. La plancha de vapor, el aspirador o las tenacillas del pelo más avanzadas son sólo una muestra de lo que se vió en la fiesta que se celebró en la Fundación Pons de Madrid por donde también pasaron algunas de las Pombo, las televisivas Nagore Robles o Raquel Sanchez Silva, la Ordenatriz o el divertidísimo Eduardo Navarrete, entre otros.

Hubo juegos, cocteles de fantasía, regalos sorpresa y sobre todo declaraciones frescas y sorprendentes. No es habitual que algunas famosas, tipo Hiba, se sinceren ante los micrófonos pero esa noche era embajadora de marca y se debía a sus patrocinadores. Por eso o porque ya está mas relajada, Abouk contó cosas tan normales como que "planchar me relaja mucho", "con mi ex marido [Achraf Hakimi] hago un buen team y eso hace felices a mis hijos" o confesó como lleva ser objeto de los paparazzi. "Una nunca está preparada para que te persigan en los momentos íntimos pero respeto el trabajo de todos", aseguró. De quien no quiso hablar fue de su ex Muñoz Escassi: "No he visto nada de Supervivientes". Como tampoco de su otro ex Antonio Revilla, aunque sí confesó que "no como chorizo porque soy bastante vegetariana".

Pues aclarado queda. Hace diez años ya de la serie que la lanzó a la fama, El Príncipe, y le queda un recuerdo muy dulce y una amistad muy especial con Álex González. "Nunca tuvimos nada entre nosotros. Es como un hermano maravilloso". Sobre sus dos hijos sólo recordó que espera nadie les saque en fotos este verano: "El año pasado una publicación lo hizo y se ha librado de una demanda por milagro". Sí aseguró que es muy feliz porque "la maternidad era un sueño que se ha cumplido" y que cuenta con ayuda en casa para poder cumplir con todas sus facetas. "A mi hijo mayor ya empiezo a dejarle ver las entrevistas o algunos trabajos", confesó.

La sevillana Lourdes Montes viajó unas horas a Madrid para este encuentro y fue más que sincera cuando, a la hora de hablar de cómo se reparten los cuidados de su recién nacido, Nicolás, dijo: "Fran no se ocupa nada. Con la mayor sí se entregó más, con el segundo ya un poco menos y con este, nada. Lo suple porque se ocupa de los dos mayores pero lo del bebé y las noches sin dormir, el pequeño come cada dos horas, lo lleva peor", declaró. Montes también aclaró lo que pasó con la actriz Bárbara Rey días atrás en la Feria de Abril cuando se aseguró que Fran Rivera le dijo que ojalá hubiera sido ella su madrastra.

"Bueno las cosas de la Feria no hay que sacarlas de contexto. Estuvimos unos minutos hablando con ella y fue muy agradable porque nos contó muchas cosas de Paquirri y nos encantó escucharla porque piensa que Fran era muy joven cuando murió su padre. En un momento dado, Fran le dijo que podría haber sido su madrastra y eso fue todo. Era la primera vez que hablaba con Bárbara y te aseguro que es una señora muy divertida y cariñosa", añadió. Una vez más, explicó que Fran no acudió a la despedida de Cayetano en La Maestranza porque ese día ingresaron a su bebé: "Ya está muy bien y saliendo de todo". Y de Kiko Rivera, directamente, prefirió evitar hacer comentarios. Hay silencios que claman.

Espectacular con un vestido de hilos que simulaban una cortina veneciana y unos tacones plateados de los de más de 10 centímetros, la mexicana Jaydy Michel también se sumó al acto regresando a la vida social de Madrid. Feliz con su vida y bastante alejada de los focos, la modelo sigue estando tan espectacular como hace ya más de veinte años, cuando enamoró a un Alejandro Sanz con el que hoy se lleva de cine. Instalada de nuevo en la capital con su marido el futbolista Rafa Márquez, hoy se define como una mujer feliz y tranquila. Que no es poco.