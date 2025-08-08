Andrea Ropero e Iñaki López se escapan al paraíso: playas cristalinas, naturaleza en estado puro y mucho amor en sus vacaciones más idílicas

Agosto es sinónimo de desconexión, sol, y chapuzones infinitos. Andrea Ropero e Iñaki López lo saben bien, y han hecho las maletas para perderse en un auténtico paraíso terrenal. El presentador de Más vale tarde y la periodista han optado por uno de los destinos más codiciados del verano: playas de agua cristalina, naturaleza en estado puro y un entorno virgen de lo más exclusivo.

Andrea Ropero

Ha sido la reportera de El Intermedio quien ha compartido, a través de sus redes sociales, varias postales idílicas que dejan ver el espectacular entorno natural que les ha acompañado durante sus vacaciones, con playas vírgenes, puestas de sol infinitas y momentos de relax. Eso sí, Iñaki ha preferido mantenerse lejos del foco (sin posado en bañador), mientras que Andrea ha presumido de figura con un favorecedor bikini de triángulo en tono mantequilla, gorra negra y una trenza de lo más veraniega.

El matrimonio de periodistas se conoció en La Sexta hace ya una década. De hecho, el pasado 25 de mayo celebraron su séptimo aniversario de bodas. La pareja tiene dos hijos en común: Roke, de 9 años, y la pequeña Jara, de 4.