Chenoa, en pleno éxito de audiencias en La 1, se escapa de vacaciones con su perra Cloe: "¿Cómo estáis amores?"

Con los 50 años cumplidos el 25 de junio, Chenoa celebró recientemente lo bien que le va en el plano profesional, al mismo tiempo que lamentaba con una profunda reflexión: "Nunca pensé que con 50 años iba a triunfar de presentadora. Generalmente, a las mujeres no nos pasa lo que me está pasando a mí, me veía en casa". Este verano tiene motivos para sonreír, ya que su nuevo programa en TVE, Dog House, está triunfando. A David Broncano ya le dijo en la misma casa que no tenía problema en trabajar hasta en tres cadenas diferentes, y así es. "Si te llevas bien con la gente se puede. No hay problema ninguno. Esto es como todo. Yo me llevo bien con todo el mundo", insistió la artista entre risas, cuando visitó el programa en abril.

Para pasar unos días de descanso y relax, la cantante ha elegido Asturias. Y no ha viajado sola, pues lo ha hecho con su perrita, Cloe, con quien protagoniza este programa de La 1 en el que visibiliza la adopción de perros y cómo es su día a día en los albergues. Desde su estreno el pasado 15 de julio, el programa es un éxito en términos de audiencia. En la entrega de este miércoles, 6 de julio, afianzó su liderazgo con un 10,7% de share y 767.000 espectadores, aunque experimentara una suave caída de 1,7 puntos.

Hay que recordar que en la pública también presenta The Floor. En su primera temporada en La 1, el programa se despidió en junio con una media del 12,3% de cuota y 1.072.000 espectadores. En Antena 3, a Chenoa la seguimos viendo como jurado de Tu cara me suena, cuya edición número 12 terminó el pasado 11 de julio con el triunfo de Melani. En Prime, Chenoa presentará también la nueva temporada de Operación Triunfo, como así hizo en OT 2023.

Y este jueves, 7 de agosto, la presentadora hizo balance de sus vacaciones junto a varias imágenes y vídeos con su mascota: "Estos días hemos estado Cloe y yo desconectando un poquito y recargando pilas en un lugar que siempre me llena el alma: Asturias". Un auténtico paraíso para la intérprete de Soy humana, y para más de uno y una: "Naturaleza, comida rica, buena gente y esa paz que solo se encuentra entre montañas y mar. A veces, lo más simple es lo que más necesitamos", sentenció Laura, dejándole también una pregunta a sus seguidores, que son más de 1 millón: "¿Cómo estáis vosotros amores?".