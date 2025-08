Desvelada la causa de la muerte de Ozzy Osbourne (76 años): así fueron las últimas horas del cantante de Black Sabbath

El cantante Ozzy Osbourne, líder de la mítica banda de heavy metal Black Sabbath, falleció el pasado 22 de julio a la edad de 76 años, tal y como informaron sus familiares en un comunicado donde afirmaban sentir "una tristeza indescriptible". No informaron sobre las causas de su muerte, un misterio que este martes, al fin, ha quedado resuelto.

Según un certificado de defunción obtenido por The New York Times y The Sun , la estrella del rock falleció por un paro cardíaco extrahospitalario y un infarto agudo de miocardio, con enfermedad coronaria y enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica como causas articulares. Su Aimee presentó el certificado de defunción en un registro civil de Londres, según ha aportado el Times.

Tras el fallecimiento del astro del rock, un portavoz de Thames Valley Air Ambulance confirmó a People que su helicóptero "fue enviado para brindar cuidados intensivos avanzados en un incidente cerca de Chalfont St Giles el martes 22 de julio". El Daily Mail informó inicialmente que la ambulancia aérea acudió a la casa familiar del líder de Black Sabbath y que allí permaneció dos horas brindándole atención antes de que, finalmente, Ozzy falleciera.

El entorno de Osbourne le despidió el pasado 30 de julio en un funeral celebrado en Birmingham, Inglaterra, tras dejar la música en 2023. Precisamente, en esta misma ciudad el cantante actuó el pasado 5 de julio. La actuación, que tuvo lugar en el Villa Park, llegará a la gran pantalla en 2026.

Una fortuna millonaria

El rockero era padre de seis hijos, fruto de dos matrimonios distintos. El primero, el que mantuvo con Thelma Riley entre los años 1971 y 1982, y que dio lugar al nacimiento de Elliot (59), Jessica (45) y Louis (50). Después, en 1982, se dio el "sí, quiero" con Sharon Osbourne, con la que tuvo a sus hijos Jack (39), Kelly (40) y Aime (41). A estos últimos los presentó en el documental de MTV The Osbournes, en 2022, cuando tenían 17, 18 y 19 años, respectivamente. En el programa, el cantante se mudaba con su familia a una nueva mansión en Beverly Hills, acercando a su público a su vida personal y obteniendo de este proyecto una gran suma de dinero que se añadió a sus éxitos en la música.

Los herederos deberán repartirse, de hecho, una fortuna estimada en 220 millones de dólares, lo que se traduce en 187 millones de euros, según recoge la página especializada Celebrity Net Worth, que indica que las ganancias de Osbourne vienen de su banda, Black Sabbath; de su carrera como solista y del mencionado reality show, por el que recibió 20.000 dólares -17.047,80 euros- por cada episodio de la primera temporada. Con la segunda temporada llegó a amasar cinco millones -4,2 millones de euros-.