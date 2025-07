Birmingham ya está preparada para despedir a su vecino más ilustre. El último adiós de Ozzy Osbourne, fallecido el pasado 22 de julio a los 76 años, será este miércoles y contará, además de su familia y amigos, con cantantes muy reconocidos que quieren rendir homenaje al legendario príncipe de las tinieblas, como Elton John o Metallica.

El acto estará dividido en dos partes. El primero será un cortejo fúnebre por el centro de la ciudad en el que participarán los músicos locales Bostin' Brass, que fusionan música ?jazz, funk, soul y ska. El centro de Birmingham ha sido decorado específicamente para el funeral con referencias a Black Sabbath, la banda con la que Ozzy se hizo conocido internacionalmente y con la que se reencontró hace apenas tres semanas para despedirse de los escenarios desde el Villa Park de su ciudad.

La familia Osbourne seguirá el coche fúnebre en sus propios vehículos y se ha dispuesto un amplio dispositivo de seguridad, pues la previsión es que miles de vecinos y seguidores de todo el mundo acudan al homenaje. El último 'viaje' de Osbourne, además, será retransmitido en directo y se ha puesto a disposición del público un libro de condolencias en el Museo Museo y Galería de Arte de Birmingham y en la exposición Ozzy Osbourne Working Class Hero, que fue inaugurada por su viuda, Sharon Osbourne, el mes pasado.

La segunda parte del homenaje será privada. La familia celebrará una misa en una iglesia en Gerrards a la que acudirá también el cantante Yungblud, que llevará a cabo una lectura, así como los miembros de Black Sabbath, el grupo Metallica y también Elton John. Osbourne, que será enterrado en el jardín de su mansión, compartió sus últimos deseos antes de morir y su familia está decidida a cumplirlos: "Sinceramente, no me importa lo que pongan en mi funeral; pueden poner un popurrí de Justin Bieber, Susan Boyle y We Are the Diddymen si eso les hace felices, pero quiero asegurarme de que sea una celebración, no un festival de lamento", dijo en The Times. "Pueden reproducir el sonido de golpes dentro del ataúd o proyectar un video pidiéndole a mi médico una segunda opinión sobre mi muerte", bromeó.