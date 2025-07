La muerte del legendario 'Príncipe de las Tinieblas el pasado 23 de julio ha conmocionado al mundo musical. Tenía 76 años y sufría la enfermedad de Parkinson, que le había generado importantes problemas de movilidad. Seguidores y amigos del artista lo recuerdan y homenajean a través de las redes sociales mientras otros recuperan unas declaraciones que realizó su mujer hace años, en las que aseguraba que si uno de los dos era diagnosticado de una enfermedad degenerativa recurrirían a la eutanasia para evitar el sufrimiento. La pregunta ya corre como la pólvora en X: ¿se ha suicidado Ozzy Osbourne?

La hija del artista, Kelly Osbourne, ya se encargó de aclarar las palabras de su madre en The Osbournes Podcast: "Dejad de publicar artículos o cosas sobre cómo creéis que mis padres hicieron haciendo un pacto suicida. Eso fue una tontería. Mi madre dijo eso una vez para llamar la atención", aseguró. Sin embargo, muchos internautas han recordado que Sharon no solo se refirió a ese acuerdo en aquella ocasión, sino que también se refirió a él en sus memorias, Survivor: My Story - The Next Chapter, y en un episodio del pódcast familiar en 2023, asegurando que "es un plan que sigue existiendo".

La familia no se ha manifestado al respecto en las últimas horas. Todavía lloran la triste pérdida de su patriarca y tratan de asumir su ausencia. Este viernes, su hija Kelly se ha despedido de su padre a través de las redes sociales con un emotivo mensaje: "Me siento infeliz, estoy muy triste. He perdido al mejor amigo que he tenido nunca". Sus palabras aparecen acompañadas por la canción Changes, una de las más icónicas de la banda de heavy metal.