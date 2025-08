Donald Trump sonríe al enterarse de que Sydney Sweeney es republicana: "Fantástico"

Tormenta mediática la que en los últimos días se desató en torno a Sydney Sweeney (27). Su participación en un anuncio publicitario de la marca American Eagle desató una ola de críticas en redes por un controvertido juego de palabras entre "genes" y "jeans". En el spot, la actriz de la primera temporada de The White Lotus afirma que los genes determinan rasgos como el color de ojos o la personalidad.

"Los genes se transmiten de padres a hijos y a menudo determinan rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos... Mis genes son azules", dice ante la cámara. Una frase que no pocos usuarios han interpretado como una alusión eugenésica con tintes racistas. Días después del revuelo, el que también se ha pronunciado al respecto ha sido Donald Trump (79).

El presidente de Estados Unidos lo ha hecho después de que The New York Post publicara que la protagonista de Euphoria está inscrita en el partido republicano desde junio de 2024, en el condado de Monroe.

"Oh, ahora me encanta su anuncio", expresó el líder republicano a un grupo de periodistas este fin de semana antes de abordar el Air Force One en Allentown, Pensilvania. El marido de Melania Trump calificó el spot de "fantástico". Hay que recordar que antes, el vicepresidente JD Vance también criticó a los demócratas que se han mostrado en contra del anuncio. Según el político, se enfadaron después de que una "chica bonita" vendiera jeans a niños en Estados Unidos.